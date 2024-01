Expectativa por la influencia de los gobernadores en el debate de la Ley Ómnibus

Este miércoles 31 de enero finalmente comenzó el esperado debate de la tan nombrada Ley Ómnibus. En ese sentido se espera que, mediante los distintos legisladores nacionales, esté presente la opinión de los gobernadores de las distintas provincias ya que con ellos se discutieron las modificaciones del proyecto original.

Sebastián Murstein, periodista que se encontraba en el interior del Congreso Nacional, habló con Canal 13 desde el lugar donde se debatirá durante al menos 3 jornadas. En ese contexto manifestó que el pensamiento de cada jefe de Estado Provincial inevitablemente estará presente en este encuentro.

'Desde diversos bloques estuvieron algo molestos con que no hayan sido ellos convocados para revisar las modificaciones y directamente se trató con los gobernadores. Es algo que me parece que pone en un brete a los legisladores porque tienen que responder al mandato que tengan desde las gobernaciones. Sin embargo, no hay que olvidarse que el tema de las economías regionales impacta en el día a día a toda la población. Vamos a tener que prestar atención a cómo los legisladores articulan y defienden los intereses de las provincias', opinó.

Seguidamente, Murstein señaló que uno de los temas más importantes que se tratará durante estas extensas horas donde se debatirá, será la coparticipación. Básicamente los recursos que recibirá cada provincia por parte del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que algunas jurisdicciones como San Juan dependen casi en su totalidad de fondos nacionales.

'Todo el tema de la coparticipación, lo que se ha discutido del impuesto país pretendiendo desde las provincias que sea coparticipable y desde lado ejecutivo, precisamente desde la figura del vocero Adorni, diciendo que eso jamás ha estado en discusión. Veremos si este miércoles hay una escalada en esta clase de conversaciones que tienen que ver con la coparticipación y lo que tiene que ver con la repartija para las provincias o si se ha llegado a un punto de cese de hostilidades para tratar desde el diálogo llegar a una conclusión que sirva para todos', sentenció.