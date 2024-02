Nancy Picón confrontó al peronismo: "¡Dejen gobernar!"

La diputada nacional del bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón confrontó al peronismo en la discusión en el Congreso de la Ley Ómnibus. ‘Dejen de poner palos en la rueda, dejen que otros gobiernen, dejen gobernar’, expresó sin pelos en la lengua en su discurso que duró un poco más de los cinco minutos que por reglamento le toca a cada legislador.

En la maratónica sesión especial, la legisladora sanjuanina señaló que acompañaran al Gobierno votando a favor a la ley. A la hora de la argumentar, la rivadavadiense señaló que la idea del bloque al que pertenece es ‘no poner palos en la rueda porque sí’, para ‘dar herramientas’ al oficialismo durante su naciente gestión.

En el comienzo de su alocución, Picón se mostró ‘asombrada’ por la actitud de sus pares peronistas y de izquierda a los que acusó de ‘poner palos en la rueda’ para que el Ejecutivo no pueda desarrollar su plan de gobierno. ‘Esto es culpa de 20 años de kirchnerismo’, expresó y agregó que el presidente Javier Milei recibió un país totalmente destruido e hizo hincapié en la pobreza que dejó la gestión de Alberto Fernández.

Picón tuvo un ataque de sinceridad y deslizó: 'no se si es la mejor de las leyes’, sin embargo, luego retomó su defensa y argumento a la mega norma remarcando una vez más que votarán positivo para ‘darle las herramientas al presidente’ con la intención de acompañar.

La diputada sanjuanina avisó que si bien su voto será positivo, luego del cuarto intermedio, desde el bloque Producción y Trabajo analizarán los artículos que toquen a las economías regionales y otros artículos que puedan llegar a afectar a los sanjuaninos.

Picón se permitió tener una mirada crítica del sector político contándole a sus pares presentes en la cámara baja, que en La Bebida, Rivadavia, en las pasadas elecciones presidenciales salió victorioso Javier Milei, a pesar de que sus habitantes no lo conocen. En ese sentido, indicó que es una gran falla de la clase política y llamó a los dirigentes a revisar que se está haciendo mal. ‘La gente nos está diciendo basta’, expresó.

Luego apuntó contra el paro nacional del 24, del cual señaló que ‘no había tantísimos como dicen que habían’ y que muchas personas llegaron a la manifestación, firmaron y se fueron. ‘Eso marca que no es genuino. Eso no puede seguir pasando, no puede seguir funcionado así, la gente quiere volver a recuperar el trabajo’, expresó.

Por último, si bien condenó que Leonardo Sosa, miembro de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal junto a Jonathan Morel, procesado por haber amenazado a la expresidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes, pidió con vehemencia que un funcionario condenado no pueda ocupar una banca en el Congreso, apuntando directamente a la ex vicepresidenta.