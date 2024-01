En Diputados: con fuertes críticas opositoras, funcionarios defienden la Ley Ómnibus

Sobre las 14.30hs comenzó en la Cámara de Diputados el debate de la Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei en la que se modificarán y derogarán más de 300 leyes existentes y que busca la desregulación del Estado en la Economía.

El gobierno envió a Rodolfo Barra, procurador del Tesoro; Rodríguez Chirillo, secretario de Energía y Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, para defender la medida. El primero en tomar la palabra fue Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Gustavo Posse, y Federico Sturzenegger, hombre clave en el armado del DNU, Ley Ómnibus y el paquete de medidas económicas anunciadas en el mes de gestión.

‘Presidente gracias por darnos la palabra. Espert no nos dio la palabra. Pedimos que vengan todos los ministros. Tiene que venir el Jefe de Gabinete. Lo tienen que traer. En su rol refrenda cualquier decreto delegado. Y tiene que venir Caputo. A no ser que quiera esconderse como hizo en el gobierno de Macri’, expresó Martínez y agregó: ‘¿Qué van a hacer con Sturzenegger? Porque todos dicen que es un ministro sin cartera. ¿Quién le paga el sueldo?’.

El diputado Sergio Palazzo, también justicialista, preguntó con euforia al presidente de la Comisión si recibió algún pedido de coima por parte de los legisladores, luego de la denuncia que hizo el presidente Javier Milei por la supuesta lentitud en el tratamiento de la Ley Ómnibus. ‘No tengo ninguna causa judicial para que me venga a tratar de coimero un presidente’, señaló y añadió ‘es raro que nos vengan a pedir un debate sano cuando el Presidente y su vocero dicen que no se va a negociar nada. Venimos a escuchar una clase didáctica. ¿Van a agrandar la cantidad de comisiones? Para que esto tenga algo de seriedad y no sea un asalto al Congreso? Esta ley es un verdadero mamarracho’.

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía fue el primero de los funcionarios en responder las preguntas de los legisladores, aunque hubo más críticas y chicanas que consultas o pedidos de modificaciones.

Luego de Rodríguez Chirillo el que tomó el micrófono para realizar las defensas de los proyectos fue Rodolfo Barra, procurador general del Tesoro, quien se encarga de defender los intereses del Estado desde la rama del derecho.