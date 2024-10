Asumieron los jueces y fiscales designados la semana pasada en la legislatura

Los nuevos jueces y fiscales designados por la Cámara de Diputados de San Juan asumieron oficialmente sus cargos en una ceremonia llevada a cabo en el Salón de Actos del Sirio Libanés. El presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, presidió el evento, destacando la importancia de cubrir los vacíos jurisdiccionales y responder a la demanda del sistema judicial.

"Es indispensable el juramento y el acto protocolar para que los funcionarios judiciales puedan comenzar a ejercer sus cargos", explicó Lima, quien subrayó la urgencia de llenar los puestos vacantes en la Justicia. "Hoy se ha cumplido el juramento de un camarista, jueces de paz, una defensora y un fiscal. Todos ellos tienen que trabajar arduamente en este proceso penal, acusatorio y adversarial", añadió.

Consultado sobre las críticas recibidas por la demora en las designaciones, Lima fue claro: "Esto tiene que ver con el análisis que deben hacer tanto el Consejo de la Magistratura como la Cámara de Diputados. No tengo nada que criticar, creo que debe hacerse así". A pesar de la demora, el presidente de la Corte destacó que la situación está bajo control y que el sistema judicial sanjuanino se pondrá al día rápidamente.

Uno de los temas más importantes que Lima abordó fue la necesidad de ampliar el número de magistrados en San Juan, en respuesta a la creciente carga de trabajo bajo el sistema acusatorio. "Nosotros hemos presentado un proyecto de ley solicitando 80 nuevos cargos", informó. "Estos cargos serán ocupados progresivamente a lo largo del próximo año, según las necesidades del sistema", agregó, señalando que este incremento de personal es fundamental para evitar el colapso del sistema judicial.

En respuesta a las críticas que han surgido sobre la influencia política en las designaciones judiciales, Lima fue directo: "Este es el juego de la democracia. Lo esencial para mí es que las personas designadas cumplan con el requisito de la idoneidad, tal como lo establece la Constitución". Para el presidente de la Corte, la participación política en estos procesos es una parte normal y lógica del sistema democrático.

Finalmente, durante la ceremonia, Marcelo Lima fue consultado sobre una reciente denuncia de juicio político en su contra. "No estoy notificado, no he tomado conocimiento de la causa, pero una vez que lo haga, podré emitir alguna opinión", comentó, mostrando calma ante la situación. La denuncia, presentada por el abogado Sergio Vallejo, acusa a Lima y otros integrantes de la Corte de mal desempeño en sus funciones, relacionado con un fallo en la Cámara Primera sobre la expropiación de un complejo habitacional. Lima se limitó a señalar que la decisión fue unánime por parte de los tres miembros de la sala.