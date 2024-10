Kuchen: 'Hay avances y retrocesos en la sociedad, ahora estamos viviendo un retroceso'

Una voz autorizada en el mundo universitario es la de Benjamin Kuchen, quien durante 10 años fue rector de la Universidad Nacional de San Juan. En Banda Ancha dijo acerca del veto al financiamiento universitario que 'hay avances y retrocesos en la sociedad, ahora estamos viviendo un retroceso'. También aseguró que ‘va a seguir la batalla’.

Kuchen fue la máxima autoridad de la casa de altos estudios durante una década y por eso este conflicto que está sucediendo entre la comunidad universitaria y el gobierno nacional, lo moviliza de manera profunda. En Canal 13, hizo un análisis y habló de la situación que lo apena.

A la sesión de ayer la vivió ‘con una gran preocupación y lamento el resultado, la verdad, estoy decepcionado un poco de esta actitud que hayan tenido, que haya diputados, incluso diputado de acá de San Juan, que haya votado en contra de bajar el veto que había hecho el presidente Milei. Así que me preocupa mucho, la verdad, no lo comparto para nada, creo que es un golpe a la educación pública, y en particular la educación pública universitaria’.

El ex rector, también trajo a colación lo que sucederá con las universidades y el presupuesto para el año próximo y sostuvo que no sabe ‘cómo va a quedar el presupuesto de las universidades, cómo van a poder funcionar, pero muchas de las actividades que desarrolla una universidad van a tener que ser restringidas. Cuando una universidad es fundamental para una sociedad, es fundamental en particular para una sociedad como la de San Juan, imaginemos San Juan sin la Universidad Nacional, sería otra ciudad, sería otro pueblo’.

Tirando abajo la instalación de que no se auditan

Desde el Gobierno nacional impulsaron la instalación de que las universidades públicas no se auditan y acerca de esto, Kuchen explicó y tiró por tierra esa versión.

‘Las universidades tienen incluso, por norma y estatuto, todas las universidades, una unidad de auditoría interna. Esa unidad de auditoría interna no está manejada por el rector, es muy independiente. En nuestra universidad en particular, es una de las unidades que tiene la Universidad Nacional de San Juan, que yo he respetado, siendo autoridad, muchísimo, todos los resultados que daba esa unidad de auditoría interna’, señaló.

Y sobre el funcionamiento explicó que ‘tiene un programa de análisis, de hacer todas las auditorías que correspondan a las distintas unidades académicas, distintos institutos, distintas actividades internas del rectorado, de lo que sea, o sea, se establece un programa, y ese programa se pone en funcionamiento todos los años, se cambia, se analiza, y está permanentemente auditado. La auditoría interna, además es una herramienta sumamente útil, porque uno puede saber dónde están las falencias, dónde están las dificultades, porque siempre hay falencias y dificultades. Pero está muy auditada la universidad, está muy auditada’.

Un retroceso en la sociedad

Uno de los dichos del presidente Milei y que buscan instalar desde el sector libertario, tiene que ver con la presencia de personas de ideología de izquierda en las universidades, siendo una especia de incubadora de este tipo de pensamiento. Esta definición hizo que Kuchen analizara cómo es el cuadro de situación y expresó: ‘La gente participa en las discusiones. Hay pluralidad de todos los partidos políticos y de todas las opiniones. Y eso es sano, es bueno, es buenísimo. Las discusiones que se establecen en todas las fuerzas, en los cuerpos colegiados, tiene infinidad de cuerpos colegiados en todas las facultades y en el rectorado, en la asamblea universitaria, está permanentemente discutiéndose. Y representa, y es muy democrática, el pensamiento general de una sociedad’.

‘Que la sociedad esté en desacuerdo con unas políticas tan particulares como se están pretendiendo impulsar en este momento, que va a mi criterio, a contracorriente de los pensamientos globales internacionales, mayoritarios, con retrocesos, con avances y retrocesos. Siempre hay avances y retrocesos en lo ideológico. Yo digo ¿hacia dónde vamos? ¿La sociedad está avanzando hacia formas más justas o no? Yo soy optimista, yo creo que sí que avanza. Pero también sé que hay retrocesos, retrocesos importantes, como el que estamos viviendo ahora’, mencionó y agregó: ‘Yo creo que sí que es un retroceso. Que son las formas políticas de cuestionar a una universidad como una entidad pública, bien organizada, famosa, líder en América Latina, y sobre todo fue líder’.

La batalla seguirá

Para Kuchen, la reacción de la comunidad universitaria es un comienzo. ‘Es más que todo una esperanza que tengo, que no se reduzca en el tiempo. Tiene que seguir cuestionando y avanzando. No sé si es esperanza, siempre tengo una cuota de optimismo alta. Y el optimismo también me indica que eso no va a quedar así, que va a haber otros mecanismos, incluso legales, que pueden revertir esta posición. Yo no entiendo, por ejemplo, los diputados del radicalismo, que me parece que en estas circunstancias un partido como el Radical debería estar aprovechando la circunstancia para aflorar como partido importante a nivel nacional. Y pasa a ser furgón de cola en muchos sentidos’, dijo Kuchen y cuminó señalando que ‘va a tener que seguir la batalla. Va a seguir’.

Mirá la entrevista completa a Benjamin Kuchen en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.