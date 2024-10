Caso Bloch: "Me sorprendió tanta cantidad de abstenciones"

En una sesión reciente del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), archivaron el caso contra el decano Rodolfo Bloch, quien estaba acusado de acoso a una empleado. En este marco, el rector Tadeo Berenguer, pasó por Banda Ancha y expresó su sorpresa ante la cantidad de abstenciones respecto a la votación del caso Bloch, un tema que ha generado amplias discusiones internas. El proceso, que involucraba denuncias contra un miembro de la universidad, fue tratado bajo estricta confidencialidad, siguiendo los protocolos de la Oficina de Género para proteger a la víctima y evitar la revictimización.

"Me sorprendió tanta cantidad de abstenciones", afirmó Berenguer, refiriéndose a los 13 consejeros que decidieron no emitir voto. Según el rector, todo el material relacionado con el caso estuvo disponible para los consejeros, quienes podían acceder a los dictámenes de las oficinas involucradas: la Oficina de Género, la Oficina de Sumarios y la Dirección General de Asuntos Legales. "Todo el mundo ha tenido la posibilidad de acceder, de ir con un letrado, para hacerse una opinión al respecto", explicó, enfatizando que no había lugar para alegar desconocimiento o falta de información.

El caso, que involucró una investigación extensa y prolongada, culminó con una recomendación clara de la Dirección General de Asuntos Legales: la suspensión permanente del denunciado. Sin embargo, debido a la falta de una mayoría absoluta, la causa fue archivada. "Al no haber una mayoría absoluta que exige nuestro estatuto, que deben ser los dos tercios de los presentes, la causa pasó archivo", aclaró el rector.

Berenguer lamentó la falta de definición de los consejeros, considerando que fueron ellos mismos quienes solicitaron la intervención de la Oficina de Sumarios. "Deberían haberse jugado porque fueron ellos mismos los que pidieron el sumario", afirmó. Además, manifestó que su voto fue claro desde el principio: "Yo voté por aceptar los dictámenes de las oficinas, porque si no reconocemos lo que tiene la Universidad, nos tenemos que ir".

A pesar de su sorpresa y el malestar generado, el rector reconoció que el caso aún no está cerrado definitivamente, ya que "quedan otras instancias". Sin embargo, el proceso ha dejado una sensación de incertidumbre y falta de resolución. "Cada uno es dueño de opinar desde lo que su conocimiento y su ética les obliga, pero a mí me sorprende tanta cantidad de abstenciones", concluyó Berenguer.