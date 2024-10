La Caja de Acción Social envió a Diputados un proyecto para regular el juego online

La era digital ocasionó un impacto en el sector del juego con la expansión de los casinos virtuales y desde la provincia lo que buscan ahora es regular este sistema de juego. Así lo explicó el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, que estuvo en el programa Banda Ancha.

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados y es la casa de las leyes donde deberá avanzar y debatirse para convertirse en ley.

Medina, contó en Canal 13 que uno de los problemas que enfrentan actualmente tiene que ver con la ayuda que necesitan las personas que empiezan a tener alguna relación de conflicto o adicción con el juego. Es que si bien desde la CAS tienen programas de juegos responsables y un sistema en la que el Estado ayuda a las personas que empiezan a transitar este camino pedregoso, la aparición de los casinos virtuales no colaboran con estas personas que transitan la adicción.

‘Cuando uno empieza a perder ese control y empieza a tener indicios, es donde hay que tratar de que el Estado colabore, contribuya en la detección y la posible ayuda o derivaciones para algún tratamiento’, dijo Medina y añadió que ‘ahora estamos ante un problema completamente nuevo, que es el de los sitios ilegales y clandestinos de juegos, de casinos, de apuestas deportivas en línea, en Internet, que, es manejado por gente sin escrúpulos, que probablemente son muchos sitios, inclusive hasta de otros países, está comprobado, permiten que jueguen los menores. Esto abre una nueva realidad que no estaba siendo abordada y que se ha estado viendo esfuerzos en solitario de algunos organismos’.

‘Desde la Caja de Acción Social, por mi parte, hablé con las autoridades máximas de cada organismo, para tratar de coordinar un trabajo conjunto, que sin lugar a dudas va a generar mejores resultados y hacer una campaña de prevención y concientización completa’, dijo el titular de la CAS.

Sobre lo que sucede en la provincia, Medina contó que ‘en la provincia de San Juan, en este momento, no hay regulación. Hay 21 provincias en la República Argentina que han regulado el juego en línea, casualmente o justamente en base a que vieron la problemática que se está dando y que cada vez está creciendo de manera exponencial y San Juan no había hecho nada al respecto. Es un tema muy delicado, es como un tema que por ahí está mal visto, el tema del juego, pero no podíamos no hacer nada. Yo creo que el gobernador me dio una responsabilidad, Marcelo me dio una responsabilidad a mí y no podría tolerar que yo no haga nada para proteger a los menores de la provincia. Así que el juego, obviamente, es un tema muy sensible, muy delicado, pero hay que encararlo’.

‘En este momento, en el mundo en línea en San Juan, es una anarquía, se podría decir, es un mundo anárquico, no tiene ningún tipo de regulación ni de control y nosotros hemos participado activamente en la elaboración de un proyecto de ley que ha sido enviado desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que creemos que en poco tiempo va a empezar o quizás ya está siendo tratado en comisiones para ver si es posible que tengamos una ley que la Caja de Acción Social como autoridad de aplicación, pueda empezar a trabajar con herramientas legales que se desprendan de esa norma y nos permitan trabajar en colaboración con la Justicia para usar todos los elementos de alguna manera intimidatorios para estos sitios manejados por inescrupulosos’, sostuvo.

El responsable del organismo que regula el juego en la provincia, anunció también que empezaron a ‘trabajar en los bloqueos de sitios que ya tenemos, estamos trabajando desde la Caja, se ha creado una división de juego responsable y estamos en plena creación de una división de lucha contra el juego ilegal y clandestino, que de cierta manera ya estamos trabajando y ya tenemos identificados más de 130 sitios que están funcionando o generando la actividad en San Juan de una manera ilegal, pero necesitamos de esta ley que nos dé el marco legal que determine quiénes están autorizados para ejercer la actividad, quiénes no, quiénes pueden jugar y quiénes no’.

Medina abordó las distintas aristas que tiene el juego virtual, las complicaciones patológicas en los infanto juveniles, las ludopatías y el no respaldo que los ‘cajeros’ que trabajan en las aplicaciones. Pero estos puntos y más podrás verlo en el video que acompaña esta nota.