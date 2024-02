Aubone sobre Ley ómnibus: 'rechazo esta ley en defensa de la democracia'

Este jueves fue el turno de la diputada sanjuanina Fabiola Aubone, para exponer su postura en el debate por el tratamiento de la Ley ómnibus. Al tomar la palabra arremetió fuertemente contra el proyecto presentado por el presidente Milei. En este sentido, la representante de la provincia de Unión por la Patria, dijo que rechaza la ley en defensa de la democracia.

"Hoy estamos tratando una propuesta que absolutamente nos llena de inquietudes, que no ha sido tratada como corresponde. Este rechazo es en defensa de la democracia, de los principios republicanos, del equilibrio mínimo de una convivencia pacífica en este país y de un estado de derecho. En definitiva, es en defensa de todos los argentinos y argentinas", expresó la diputada.

Luego continuó sus declaraciones haciendo alusión al poco tiempo que les dan para explayarse y afirmó que se centraría en lo más importante para ella. 'Primero, lo que me preocupa es el tratamiento oscuro, vedado, apresurado y viciado del debate parlamentario de delegación de facultades legislativas. Ese debate, en el cual he sido parte porque soy integrante de una de las comisiones que ha sido parte del plenario, respondía a una lógica de amenazas, intimidaciones, mandatarios provinciales, de negociaciones invisibles, de virtuales concesiones que han sido celebradas cuando, en realidad, solo implicaba interviniendo determinada materia.

Además, mencionó el tema de la vitivinicultura como un claro ejemplo, de las intimidaciones recibidas. 'Un ejemplo claro es el de mi provincia, que vio amenazada con retenciones para una actividad principal como la vitivinicultura, al proyecto que no llegaba en diciembre a tiempo para su estudio. Hoy festejo esa concepción de que no existen gravámenes para la viticultura. Pero me pregunto si con eso tengo que reconocer bondades en esta ley modificada y extorsionada para amenazar y luego mostrarla como conveniente. ¿Otros aspectos pueden verse modificados?"