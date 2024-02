Espert trató de bruta a la ex presidente

Este miércoles, en una entrevista con CNN RADIO, el presidente de la comisión de presupuesto, José Luis Espert aseguró que la ex mandataria “quiere que haya una hiperinflación para que caiga el gobierno de Javier Milei”.

El diputado por Avanza Libertad se refirió sobre el documento que la exvicepresidente compartió en su cuenta de X (twitter) “Me impresiona la impunidad de esta mujer. No tiene idea de economía y escribe un documento de 30 páginas. No me animaría a escribir de derecho. Son estupideces y no tienen nada que ver con la realidad. Nos quiere hacer creer que la deuda pública apareció como un plato volador” afirmó.

Afirmó también que: “Cristina sigue demostrando la misma falta de criterio y vergüenza de no opinar de las cosas que no sabe”.En su cuenta de Twitter, el economista respondió a la ex presidente de la siguiente forma:

El diputado cerró la entrevista afirmando que Cristina “está trabajando para que el gobierno fracase. Quieren que haya una hiperinflación para que se caiga el gobierno de Milei”.