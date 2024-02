Guillermo Moreno a quemarropa en Canal 13: ‘Éste va a ser un gobierno breve, ya fracasó’

El pasado 10 de diciembre el peronismo dejó de ser gobierno y el Ejecutivo nacional pasó a manos de los libertarios a cargo de Javier Milei. Ya con divisiones que afrontaba el justicialismo, la derrota dejó más soldados heridos. Pero en los últimos días, luego del traspié del oficialismo en la Cámara de Diputados con la Ley Ómnibus, Guillermo Moreno pisó el acelerador en su misión de reorganizar el peronismo porque entiende que ‘éste va a ser un gobierno breve. Es un gobierno que ya fracasó’, señaló en una entrevista exclusiva en los estudios de Canal 13.

El exsecretario de Comercio y exprecandidato a presidente de la Nación, viene realizando un intenso trabajo para reorganizar el peronismo y con ese objetivo está de visita en la provincia. Acerca de esta misión que encaró como dirigente nacional, al ser consultado acerca de cómo está el peronismo, mencionó que ‘el 24 de enero del 2024, con el paro y la movilización, se terminó la parte partidocrática, ya que no había ningún dirigente en el escenario. Es el peronismo extraordinario, que vuelve a las banderas típicas. Primero hay que llegar a la patria, no como en el 2019 que había que ganarle a Macri y mirá lo que pasó. Por ahora lo único que tiene el peronismo es la vedad como doctrina. No tenemos organización. Celebro el documento de Cristina pero no hay organización para debatir. Y lo otro es un plan de gobierno, tenemos que tener para abril un plan de gobierno’.

Moreno mencionó el mes de abril porque dice que ‘éste va a ser un gobierno breve, dentro de la ley y el orden. Lo que no quiero es que sea muy breve’, y agregó que ‘éste va a ser un gobierno breve, pero no tenemos mucho tiempo, por eso hay que trabajar rápido. Dentro de la ley y el orden, en el marco constitucional, va a ser un gobierno breve. Es un gobierno que ya fracasó’.

Haciendo un análisis acerca de las condiciones fiscales del primer mes del año, Moreno, de profesión economista, explicó que el Gobierno de Milei va ‘a tener una situación fiscal en enero mejor que en diciembre, no tengas dudas. Massa también tuvo superávit fiscal en enero. Pero cuando hacés el déficit fiscal total, de enero del 2024 va a rondar los 14 puntos del PBI, que fue lo que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir’.

Y agregó que ‘no hay presupuesto. En términos de gastos, no sabés si estabas por arriba o por debajo de la inflación. Después del 20 de febrero va a salir el gasto de enero y eso lo va a tener Hacienda’.

Los términos de Moreno son en referencia a que los números de enero van a exhibir una mejora porque es un patrón, dada la liquidación del campo y otros factores, aunque también se esperan los datos de inflación que publicará el Indec este miércoles por la tarde.