Guillermo Moreno repartió dardos contra Milei y el justicialismo que gobernó

El dirigente peronista, Guillermo Moreno, de visita en San Juan, pasó por Canal 13 y deslizó críticas hacia el gobierno actual y también repartió dardos al justicialismo que estuvo hasta diciembre al mando del Ejecutivo.

‘Ésta es la peor herencia recibida por un gobierno en términos fiscales. Pero en 60 días él la empeoró. No hizo nada’, comenzó expresando Moreno y agregó que ‘llovió, mejoró la cosecha, con eso se baja el déficit en el sector externo, pero no lo resuelve. Lo fiscal lo empeoró. Destruyó el salario tuyo, el de los jubilados, todo con la inflación’.

Acerca de la aprobación que tiene el ajuste en un sector de la sociedad, el peronista dijo que ‘hay un 30 por ciento que lo votó a Milei, que lo sigue bancando, su núcleo duro. Hoy Milei es el dirigente político que más votos tiene’. Y sobre lo sucedido días atrás en los que el presidente fue bien recibido en un avión de línea, analizó con respecto a la aceptación: ‘Entonces la ovación del avión, Milei viaja en business. Pero en las primeras filas de ese avión iba la comitiva de Milei’.

‘Muchos de los pibes que van a ir esta noche al acto, votaron a Milei’, siguió relatando en esa sintonía y en el marco del acto que presidirá esta tarde desde las 20hs. en la Unión Vecinal del barrio Del Carmen.

Pero no todos fueron dardos hacia el gobierno de Milei, sino también disparó contra los dirigentes que justicialistas que fueron gobierno hasta el 10 de diciembre pasado.

‘Valoro a Massa porque puso el cuerpo. Dos abogados (Cristina y Alberto), decidieron que Massa, otro que es abogado, sea ministro de Economía. Se ganó mi respeto, puso el cuerpo. De aquel Massa que se abrochaba el saco y acompañaba a Macri a Davos, a esto, se ganó mi respeto’.

Y sobre los nuevos dirigentes como Grabois y Milei dijo: ‘Son muchachos que están en formación. Son muchachos que se visten de cualquier forma. No se cortan el pelo, no se bañan, los muchachos tienen esas cosas. Milei no está maduro en términos económicos, es un tipo divertido hasta que habla de economía. Yo lo conozco desde el año 2016, hemos tenido muchos encuentros. Cuando él madure, va a ser un buen peronista. Se viste como un adolescente, le falta estar con zapatillas rotas y sin bañarse’.

Y yendo hacia el lado de la visita que realizó el jefe del Estado en Roma con el Papa Francisco, destacó: ‘Valoro que haya comulgado. Se confesó y comulgó, es algo extraordinario. Eso dice que tiene un tema de inmadurez en el sector espiritual’, sentenció.