Milei responsabilizó a los gobernadores del comienzo de clases

En el mismo día en que el Gobierno comunicó que todavía no tiene definido si habrá paritaria nacional docente, el presidente Javier Milei responsabilizó a los gobernadores del peligro latente del no comienzo de clases en todo el país. En la entrevista que el mandatario nacional le dio a La Nación +, expresó: ‘Las escuelas dependen de las provincias. Si los docentes no reciben lo que tienen recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata en los recitales, que bajen los recitales’.

En lo que fue un round más con los mandatarios provinciales, el presidente los acusó a cada uno de ellos de malgastar el dinero de los argentinos y argentinas. Seguidamente, y desviándose de tema, el Jefe de Estado argentino apuntó contra el festival Cosquin Rock, y en especial a la joven cantante Lali Esposito, a la que acusó de llevarse el dinero de los pobres de cada provincia con cada presentación, además de ponerle el apodo ‘Lali Deposito’.

Cuando le consultaron sobre el corte del pago de conectividad y el fondo compensatorio, el presidente expresó: ‘Porque Nación tiene que estar financiando permanentemente’. Cabe recordar, que el Gobierno de la provincia se hizo cargo del pago de enero de estos dos ítems que históricamente los abonaba el Gobierno Nacional.

Consultado sobre esta problemática que ahora se le suma al Gobierno de la provincia en la previa de su primera paritaria docente, el gobernador Marcelo Orrego destacó: 'Yo no dude él otro día cuando se eliminó el fondo compensatorio y la conectividad en cubrir la situación en casi $800 millones de pesos. Ahora no existe más ese fondo compensador docente y la conectividad, por lo que trabajaremos de forma constante sabiendo que es muy difícil y que la provincia se empieza a hacer cargo de estas situaciones'

Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, al referirse al reclamo de los gremios docentes, señaló que el Gobierno aún no definió si habrá paritaria nacional. Como así también confirmó que no se trasferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente e indicó que cada provincia es responsable de negociar los aumentos salariales en Educación.