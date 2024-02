Moreno sobre la derrota de Uñac: ‘No tenía ninguna razonabilidad que pierda, se lo llevó la ola’

Las últimas elecciones fueron una caja de sorpresas para muchos gobiernos locales, aunque ya se podía observar la tendencia en las provincias que habían adelantado los comicios. En la mayoría que comandaba el peronismo, fueron cayendo y cambiando de color político. Sin embargo, en las elecciones presidenciales, en las que se eligieron cargos nacionales, el golpe fue más notorio. Es que ni siquiera los gobernadores que habían demostrado fuerza semanas antes, pudieron volver a dar señas de fortaleza porque el sector libertario se quedó en su mayoría con victorias. Y fue precisamente San Juan una de esas provincias en las que el peronismo perdió terreno al caer en las urnas y hasta perder bancas en el Congreso. En este contexto, Guillermo Moreno de visita en San Juan y en Canal 13, dijo que la derrota de Uñac no tiene ‘ninguna razonabilidad’.

Al hacer el análisis de lo ocurrido con el peronismo en la provincia tras las últimas elecciones, Moreno dijo que la derrota ‘no tenía ninguna razonabilidad que perdiera el gobernador Uñac y ojo que no lo conozco, había hecho una buena gestión. No tenía ninguna razonabilidad que pierda San Luis, que había hecho buenas gestiones y así hubo un montón de muchachos. Se los llevó la ola’.

Moreno argumentó sus palabras al mencionar que ‘el Gobierno de Alberto y Cristina fue un asco. Que vos pases hambre con Macri, es lógico porque Macri no paga. Pero que venga Cristina y Alberto, en un gobierno peronista y que vos tengas hambre, no puede ser. Yo en soledad estuve diciendo que esto no era peronismo, pero no alcanzó y se los llevó puesto a un montón de gobernadores’.

En su materia de impulsar el resurgimiento del sector político al que representa y acerca del trabajo que viene haciendo en todas las provincias, señaló que ‘el peronismo mendocino tiene brotes verdes, entonces San Juan debe estar teniendo flores, porque obvio que esta es una provincia con más raigambre peronista que Mendoza’.

Y cerró al mencionar que ‘el clima nacional va a ser que este gobierno, que fracasó, tenga que irrumpir el peronismo. Para eso tiene que estar organizado y tener un plan de gobierno, porque el gobierno es un medio, no un fin’.