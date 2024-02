Orrego sobre la paritaria docente: ‘No me puedo comprometer a que vaya por encima de la Inflación’

El viernes 16 de febrero el Gobierno de la provincia abrirá sus primeras paritarias con los gremios docentes y las expectativas de este sector son muchas en un contexto de dos meses de abruptas subas. En la previa de esta negociación, el gobernador Marcelo Orrego indicó: ‘No me puedo comprometer a que vaya por encima de la inflación’, refiriéndose al acuerdo que buscarán con los representantes sindicales.

El gobernador fue cauto a la hora de brindar una cifra concreta de recomposición salarial a modo de propuesta. 'No sabemos a cuánto va a subir la inflación en estos meses. Por lo que los indicadores van a ser de otra manera, porque es imposible poder cumplir con algo que no se puede cumplir. Nosotros tenemos que poder cumplir con lo que nos comprometimos. Lo que no podemos hacer es decir algo y no cumplirlo, porque eso no tiene que ver con lo que yo pienso'

'Con relación a Nación todavía no lo sé porque no ha habido paritarias nacionales, pero en materia local, por supuesto en la apertura de paritarias trabajaremos en conjunto con los sectores para poder llegar a ser un esfuerzo compartido en estos momentos difíciles, que son muy sensibles y que entendemos porque la inflación que hay todo se pone muy difícil’, precisó el mandatario sobre el encuentro que mantendrán el viernes sus ministros de Hacienda y Educación con UDAP, UDA y AMET.

Incluso, Orrego indicó que la idea es cumplir con lo que en campaña se comprometieron. Es decir, que la educación sea un pilar básico de su gestión. ‘Lo que está claro que uno como gobierno tiene que cumplir con la palabra, por lo que trataremos dentro de las posibilidades hacer el esfuerzo', sostuvo.

Siguiendo con la línea de destacar el esfuerzo que viene haciendo el ejecutivo local con el sector, el gobernador recordó que provincia se hizo cargo del pago de enero del fondo compensatorio y la conectividad, ítems que históricamente pagaba Nación. 'Yo no dude él otro día cuando se eliminó el fondo compensatorio y la conectividad en cubrir la situación en casi $800 millones de pesos. Ahora no existe más ese fondo compensador docente y la conectividad, por lo que trabajaremos de forma constante sabiendo que es muy difícil y que la provincia se empieza a hacer cargo de estas situaciones'

A su turno, la ministra de Educación, Silvia Fuentes fue consultada sobre la negociación que el viernes mantendrá con el sector docente. Ante la consulta de si el Gobierno llegará a la primera negociación con los gremios docentes con una propuesta bajo el brazo, la ministra expresó 'esperemos que sí'.