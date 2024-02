Allende lanzó duras críticas al tratamiento de la Ley Ómnibus

Walberto Allende, diputado nacional por el PJ, mantuvo el diálogo con Canal 13 para explicar el panorama que se vive en el debate de la Ley Ómnibus en Buenos Aires, que lleva sus primeras 48hs en debate. El legislador sanjuanino se manifestó en contra, dejando en claro que este debate es muy extraño: "De los años que llevo no he visto un proyecto de esta magnitud y además el tratamiento que ha tenido" expresó.

Para el puntero político del PJ, el proyecto de ley resulta extraordinario por la magnitud de la propuesta y por el requerimiento de llevar adelante tantas modificaciones en simultáneo: "Parece mentira, es increíble que un proyecto de ley abarque tantos temas y que todavía no tenemos el dictamen, el proyecto en si. Recordemos que cuando se dio el plenario de comisiones, que se firmó un proyecto de mayoría que no estaba porque fue en hojas en blanco, luego de se nos pasó un borrador. Hemos visto dentro y fuera del Congreso reuniones para acordar con otros bloques las modificaciones" señaló el diputado.

Por último, Allende redobló la apuesta, y sumado a lo anterior, aseguró que la propuesta completa en sí no ha sido compartido con los compañeros del bloque, por lo cual desconocen cuanto es lo que abarca esta modificatoria en el Congreso de la Nación: "Si me preguntan sobre algún artículo en particular si está o no está, no puedo contestar porque todavía no logramos tener en la mano el proyecto que estamos debatiendo, es increíble" exaltó el diputado.