Aubone rechazó darle facultades al presidente Milei

Fabiola Aubone, diputada nacional de Partido Justicialista por la provincia de San Juan, mantuvo el contacto con Canal 13 desde Buenos Aires. En el día jueves, Aubone habló en el Congreso, momento que aprovechó para focalizarlo en el riesgo de las facultades delegadas que tendrá el presidente Javier Milei con la aprobación de la Ley Bases.

Sin embargo, luego de su exposición, diputados opositores retrucaron los dichos y cruzaron su abordaje, diciendo que tales facultades no representaron un problema durante las presidencias de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que casi sin inconvenientes gozaron de esas atribuciones durante sus mandatos.

Aubone en diálogo con este medio se remitió, y señaló que las facultades delegadas deben estar reguladas en la Constitución Nacional y tener el contrapeso del Congreso: "Una diputada dijo algo que me pareció por demás revelador: facultades delegadas muchos presidentes han tenido. pero ¿todas de manera indiscriminada, por un lapso de dos años con posibilidades de prórroga, sin ninguna limitación?". Continuó diciendo que: "Si nos tenemos que abstener a lo que tenemos impreso, eso es lo que dice. Algunos diputados han manifestado modificaciones, habría negociado un año prorrogable con la autorización del Congreso y menos facultades, pero lo cierto es que no sabemos cuáles son" expresó la diputada.

También enfatizó en el hecho de que al aprobar esta Ley "es entregarle las llaves del Congreso, después de esto tenemos que presentar la renuncia si no vamos a tener más funciones". La diputada abordó un ejemplo del porqué deberían dejar de debatir este aspecto facultativo: "La diputada Marín dijo que, en otros casos, para timonear la pandemia se fueron rindiendo cuentas y sabíamos que estaba pasando lo de la emergencia sanitaria. Acá tenemos noticias que, sin ser emergencia declarada, son un DNU, que ya cumple efectos y que está afectando la vida de todos" resaltó Aubone.

Prosiguió diciendo: "No digo que todo es malo, sino que tenemos que tener cuidados. Reformas de estas características y magnitudes deben darse en sesiones ordinarias, y si es necesario reformar la Constitución llamemos a una asamblea general constituyentes, pero esta no es la manera" resaltó.

Por último agregó diciendo que: "Algunos diputados nuevos hablan como si trabajar todo enero fuese un logro, yo hace años he trabajado en enero. Esa no es la novedad, sino que en 5 semanas no es suficiente para abordar el nivel de profundidad que tienen estas reformas" sentenció la diputada del PJ.