Peluc bancó el operativo policial en el Congreso

La sesión que se lleva adelante en la Cámara de Diputados de la Nación lleva dos días intensos tanto adentro como afuera del Congreso. Es que tanto miércoles como jueves hubo manifestantes en contra de la Ley Ómnibus y el Gobierno aplicó los protocolos antipiquetes que generaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en las calles, plazas y veredas. En este marco, legisladores de Izquierda y justicialistas pidieron la suspensión de la sesión, pero no tuvieron el apoyo del oficialismo y oposición que acompaña el proyecto. Afuera continuó la represión y el diputado nacional libertario sanjuanino, José Peluc, en diálogo con Canal 13 salió a justificar la represión al decir que citaron a militantes a hacer disturbios y deben pagar por eso.

Peluc se refirió a lo acontecido en las afueras del Congreso con las fuerzas federales. ‘Si citan a sus militantes a hacer disturbios, el que las hace las paga. No vamos a aceptar disturbios de ninguna manera’, expresó.

El legislador sanjuanino disparó contra los diputados opositores que salieron a las afueras del Congreso cuando sucedían los disturbios: ‘Lo que no cuentan es que los diputados que salieron a caminar para hacer un poco de prensa, pero han sido insultados, los han maltratado, eso no lo cuentan. Ellos salen caminando para decir que la patria no se vende, qué se va a vender si no han dejado nada, tenemos que reconstruirla’.

Siguiendo con las críticas, sostuvo que ‘dijeron que tenían un plan B, en el recinto, menos mal porque con el plan A hemos llegado a donde hemos llegado, basta de mentiras y relato’.

Por último, analizó Peluc, sobre la oposición y el oficialismo: ‘Creen que somos débiles porque no le vamos a contestar agresiones porque esa es la vieja política. Nosotros hemos venido a gestionar’.