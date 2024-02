Reuniones a último momento y dictámenes distintos: la crítica de Aubone al debate

Ya comenzó el tercer día de debate de la Ley Ómnibus, el cual hasta el momento ha registrado múltiples reclamos a su lento avance y la manera en la que se está desarrollando. Por ejemplo, una de las legisladores sanjuaninas que representan al Partido Justicialista, aseguró que en cada bancan hay una gran cantidad de dictámenes diferentes lo que genera una gran confusión.

Fabiola Aubone, diputada nacional por el PJ, reveló a Canal 13 antes de ingresar nuevamente al Congreso Nacional lo que está ocurriendo en el marco del debate. Por ejemplo, reveló que hay reuniones hasta minutos antes del comienzo de cada jornada e incluso hasta altas horas de la noche entre legisladores y otras autoridades que llegan al edificio.

'En la banca tenemos un dictamen de mayoría, que es el que firmamos el martes pasado, el dictamen de minorías mayoritarias y 4 dictámenes mas. Lo cierto es que gira por los celulares de todos, distintos dictámenes producto de frenéticas reuniones permanentes con llegadas de funcionarios, de distintas personas de gobierno que son convocados a negociar. Hay reuniones de último momento tratando de ganar votos y producto de eso empiezan a girar dictámenes que tienen el mismo formato', manifestó.

Seguidamente, Aubone contó que tanto ella como el resto de sus colegas de Unión por la Patria, ya realizaron una consulta a las autoridades pertinentes sobre los múltiples documentos que tienen en sus escritorios. En ese contexto les habrían respondido que lo que tienen en sus bancas, es justamente lo que se está tratando, cuando en realidad tendrían una multiplicidad de escritos juntos.

'Hemos hecho la consulta, ya que no nos llegan de manera oficial ¿podemos saber si se está trabajando un nuevo dictamen o nuevas propuestas de modificación que serán propuestas de manera publica? Nos respondieron que no, que el dictamen que hay es el que está en la banca. Entiendo que no pueden oficializarse en términos públicos, pero si nos permitiría un debate serio y profundo cuando podamos leer definitivamente algo que vaya camino a votarse', expresó.

Puntualmente, la entrevistado relató que ella tiene en su poder 5 biblioratos diferentes. Se trata del proyecto que llegó en primera instancia, las modificaciones que se hicieron en comisión, el dictamen de comisión y tres dictámenes que giran con distintos temas.