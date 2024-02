Se picó entre diputados sanjuaninos: ‘No podemos acompañar a libro cerrado la modificación de tantas leyes’

El intenso debate del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados ya tuvo como oradores a legisladores nacionales por San Juan, entre ellos Nancy Picón y Walberto Allende, la primera, que responde al Gobernador Marcelo Orrego, expresándose a favor; y el segundo perteneciente a Unión por la Patria, totalmente en contra del proyecto. Canal 13, en diálogo con Allende, le consultó sobre los dichos de Nancy Picón en su alocución donde mencionó que la oposición no dejaba gobernar. Ante esto, el diputado justicialista le respondió que no pueden ‘acompañar a libro cerrado la modificación de tantas leyes, de casi 600 artículos’.

Allende cuestionó el accionar del oficialismo en cuanto a la manera en que lleva adelante la presentación, tratamiento y contenido de la Ley Ómnibus. ‘Nosotros no estamos cuestionando la gobernabilidad, lo que cuestionamos es la forma que se presenta y las facultades. Por ejemplo, la privatización, pide declarar en la emergencia y que se le den todas las facultades al presidente para hacer las privatizaciones de 41 empresas incluido YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, cero controles del estado. Esto es un pacto entre el Gobierno y las empresas privadas. Empresa que valen miles de millones de dólares y terminan vendiéndose por migajas. Cómo vamos a estar de acuerdo que le apliquen el 8% de retenciones a la vitivinicultura y a todos sus derivados, por supuesto que no vamos a acompañar eso’.

En su respuesta a los dichos de la diputara, Allende señalo: ‘No podemos acompañar a libro cerrado la modificación de tantas leyes, de casi 600 artículos y más de 1000 artículos con loe anexos. Estamos relegando facultades que son propias de las provincias y que están establecidas en la constitución’.

Por último, el legislador nacional sanjuanino, expresó que no le están quitando legalidad ni herramientas al presidente, sino que no es la manera en la que se ha presentado porque hay cuestiones que no tienen urgencia y necesidad de presentarse de tal manera. ‘Tenemos la propia justicia que ya han dictado amparos que se han presentado, como las modificaciones a la Ley del Trabajo. Hay cuestiones que se presentan en este proyecto en el ámbito de la urgencia y necesidad que no tiene la urgencia y necesidad de presentarse de esta manera. Para nada es quitarle la legalidad que tiene este gobierno y que necesita herramientas, pero no de la manera en que se ha presentado. Además, esto está teniendo oposición hasta dentro de los bloques que vienen acompañando este gobierno’.