Según Peluc, Argentina 'necesita' la Ley Ómnibus

El jueves 1 de febrero se registró una segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus marcada por la tensión tanto dentro como en los alrededores del Congreso. Por ejemplo, los legisladores de Unión por la Patria y de la Izquierda decidieron levantarse de sus bancas por la represión en la vía pública. A pesar de todas estas situaciones, el legislador liberal que representa a San Juan aseguró que no aflojarán con esta ley ya que 'Argentina la necesita'.

José Peluc, diputado nacional de La Libertad Avanza, habló con Canal 13 durante la previa del comienzo del tercer día donde se debatirá el proyecto compuesto por cientos de artículos. En ese sentido aseguró que por más que se hayan registrado inconvenientes, ellos seguirán adelante buscando la aprobación definitiva de la ley.

'Es un tratamiento atípico porque los que más tiempo llevan están acostumbrados a tener sesiones sin cuarto intermedio. Queremos que tanto los diputados como el periodismo esté lúcido al momento del tratamiento, entonces pedimos cuartos intermedios. Eso los hace especular con que no tenemos votos. Pobres, no se han adaptado al nuevo sistema. Viene una Argentina distinta donde no se va a aflojar con las manifestaciones, no vamos a aflojar con lo que queremos de la ley 'Bases' y que vamos a intentar sacar todo lo que podamos sacar porque Argentina lo necesita', expresó.

Seguidamente Peluc cargó directamente contra los legisladores que representan a Unión por la Patria. El entrevistado señaló que esto se debe a la intención de suspender la sesión levantándose de sus bancas en medio del debate, además de hablar o gritar cuando no es su turno de expresarse.

'Ellos siguen con esas prácticas viejas donde creen que levantándose de las bancas se va a levantar la sesión. El jueves el bloque Unión por la Patria se levantó en pleno y después tuvo que volver porque seguimos sesionando. Sumado a eso gritan y gritan, sin esperar que les toque la palabra. Tienen viejas prácticas que no les están dando resultados. Espero que después de estos días de sesión se den cuenta que viene un cambio de ciclo y que tienen que aprender a hacer política de otra manera', manifestó.

Explayándose acerca de lo que él manifestó como 'prácticas de la vieja política', Peluc habló sobre la afirmación de algunos legisladores opositores que aseguran que están tratando un proyecto que nunca pudieron leer. Sobre esto el sanjuanino aseguró que desde el primer día todos los diputados cuentan con el extenso escritos en sus escritorios.

'Es un relato, se nos entregó en cada banca un montón de hojas que es el dictamen, el primer día de sesión se aclararon los artículos que se eliminaban. Entonces lo que tienen en la banca es el dictamen, menos los artículos que se sacaron. Esto nos hemos cansado de aclararlo y ellos siguen con el versito de que no tienen el dictamen. Son vergonzosos, hacen relato y no tienen argumento, tienen todo en la banca desde que comenzó la sesión', sentenció.