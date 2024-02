Milei no se guardó nada y apuntó contra el Congreso: “Es un nido de ratas”

El presidente Javier Milei sigue siendo noticia por sus discursos sin filtros. Esta vez fue a cuestionar a los legisladores que no acompañaron el proyecto de ley ómnibus. Según arremetió: "frente a sus privilegios, no quieren ceder". Por ello, mencionó que el Congreso de la Nación es "un nido de ratas".

Milei participó en la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes. Allí fue recibido por el gobernador, Gustavo Valdés (UCR), y se expresó en una conferencia ante más de mil asistentes. En su discurso, el Presidente despotricó contra el diputado nacional, Ricardo López Murphy. Sobre él mencionó que se "disfraza de liberal", pero es "una verdadera basura" y un "traidor".

Sin guardarse nada, profundizó su enfrentamiento contra el Congreso. En esta línea, aseguró que los políticos "son una mierda". Durante el evento, el jefe de Estado se reivindicó a sí mismo como "anarcocapitalista" y llamó a combatir al Estado "desde adentro".

En otro orden, Milei continuó con su catarata de agravios al Congreso de la Nación, al que llamó "nido de ratas". Por este punto señaló que "Ellos parten del supuesto de que la gente los ama y yo parto de un supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia", fustigó.

Tras ello, Milei habló con un medio de comunicación y se refirió al tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso: "Planteábamos una situación fiscal que solucionaba el problema de las provincias y ellos, en lugar de tomarlo como un acto de buena voluntad, lo tomaron como una debilidad y, como consecuencia, hubo que bajar la ley".