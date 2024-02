Valentín Vera, el influencer solidario que ilumina las calles

La conmovedora historia de Valentín Vera, un madrynense abordó la mañana del Canal 13. En una entrevista de la mano de Romina Gonzáles, del programa Banda Ancha, el joven contó sus inicios hasta la actualidad de su peculiar labor. Abandonó la abogacía para crear contenido en redes sociales, y ahora capturó la atención de muchos cibernautas. Su enfoque único de ayudar a personas en situaciones difíciles a través de sorpresas y premios ha dejado una marca positiva en la sociedad.

Valentín compartió su viaje desde el comienzo: "Yo ya sabía que quería hacer videos. Eso fue en 2016. En ese entonces no era tan normal vivir de las redes sociales. Entonces, arranqué a estudiar y, a la par, me puse a hacer videos", explicó. Sin embargo, el camino hacia el éxito llevó tiempo. "Tomó unos tres años para que me fuera bien", reveló.

La transición de Valentín de la abogacía a su verdadera pasión no fue instantánea. "Yo iba a la facultad y decía 'no quiero estar acá, quiero estar afuera haciendo cosas', además estudiando algo que nada tenía que ver", compartió. Finalmente, dejó la carrera para dedicarse por completo a la creación de contenido.

La evolución de sus videos lo llevó a una nueva modalidad durante la pandemia: "Vi que en Estados Unidos se estaba haciendo esto de 'si me seguís, te doy un premio' y no lo hacía nadie acá", relató. Así nació la idea de sorprender a la gente en la calle y compartir esos momentos en sus redes.

Valentín contó cómo gestionó la primera modalidad: "Tenía plata, fui al shopping, busqué a una chica que me siguiera y lo hice. Después los videos explotaron en Facebook y Youtube, que es donde tengo ingresos, y bueno, todo lo que gano lo reinvierto". En ese sentido, destacó que todo proviene de su propio dinero.

Además, compartió anécdotas de sorteos épicos, como regalar una moto en Estados Unidos. Pero recientemente, cambió su enfoque y comenzó a ayudar a personas en situación de calle. "Todo el mundo me decía, ¿por qué no usas ese dinero para ayudar a gente en situación de calle? Los comentarios me llegaron de a miles", explicó.

Valentín detalló sus recientes acciones en San Juan: "Agradezco a dos personas que vi cerca de la peatonal. Hice video a un señor que cuidaba motos y a otro señor que duerme en la calle en la plaza". Prometió que los videos de estas experiencias saldrán pronto en sus redes sociales, documentando historias que buscan entretener y hacer un cambio en la vida de las personas menos favorecidas.