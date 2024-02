Villaruel ordenó sacar el busto de Kirchner del Congreso

Este viernes, la vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó quitar un busto del ex presidente Néstor Kirchner de la Cámara de Senadores, un gesto que generó un fuerte rechazo en el bloque de Unión por la Patria, cuyos representantes cruzaron a la presidenta del Senado en medio de una sesión preparatoria. “No fue senador y yo no soy su viuda”, alegó.

"Fue orden mía porque no fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda", argumentó Villarruel para justificar su decisión.

Esta decisión de Villaruel generó un tenso cruce en el cierre de la sesión, en el que se eligieron a las autoridades del órgano parlamentario, cuando el senador de Unión por la Patria José Mayans consultó por la ausencia del busto.

La respuesta de Villarruel fue: "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón".

Inmediatamente el senador peronista la cruzó: "Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso".

Luego continuó con el reclamo y le recordó a Villarruel que su tarea en el Senado es la de "conducir el debate, no puede responder". "Así que Presidenta, por favor colabore para que la vida de los argentinos no sea tan miserable como ha empezado a partir del Gobierno de Milei", advirtió Mayans.

La ausencia del busto de Kirchner lo había denunciado en su cuenta de la red social X horas antes la senadora Anabel Fernández Sagasti: “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, escribió la dirigente.

Al culminar la sesión, Villarruel habló con la prensa y ratificó que fue su decisión retirar el busto: “Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda”, reiteró.

La vicepresidenta explicó además que el busto “se le envió al bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos”, y aseguró que “no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes”.