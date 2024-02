Uñac: ‘con Gioja buscamos acordar que otro dirigente conduzca’

Este lunes, Sergio Uñac, presidente del PJ en San Juan, se hizo presenten en la sede del partido en calle 25 de mayo para conducir una reunión con los conejeros del Justicialismo con el eje en la fijación de la fecha de la interna local. Minutos antes de ingresar a dicho encuentro aseguró que con José Luis Gioja quedaron de acuerdo en que otro dirigente debe ser el que conduzca.

El Justicialismo eligió al ex gobernador (en ese tiempo gobernador), el 15 de marzo del 2020, quien se impuso sobre Juan Carlos Gioja. El 8 de mayo de ese mismo año, en plena pandemia, se oficializó esa elección con la asunción al mandato. Como los plazos están por vencerse, era obligación que el presidente del partido convocar a dicho encuentro, el cual se produjo este lunes 26 de febrero.

Consultado sobre si se presentaría nuevamente al cargo, el pocitano descartó tajantemente esa posibilidad. 'Yo creo que tiene que haber renovación, sería muy saludable. Hemos conversado con José Luis Gioja de que eso sería una salida interesante, que él y yo que tuvimos la máxima responsabilidad provincial que es conducir los destinos de la provincia. Por lo que podemos poner de acuerdo en que otros dirigentes tomen el desafío de conducir el partido', explicó.

Acerca de los posibles candidatos a sucederlo, Uñac señaló que hay muchos posibles. En ese tren incluyó a los intendentes, los diputados nacionales y provinciales, los senadores y hasta militantes que se vienen destacando en los últimos años. Cabe resaltar, que evitó contestar la pregunta de Canal 13 de si su candidato sería el chimbero Fabian Gramajo.

Luego fue consultado sobre el conflicto que el presidente Milei viene teniendo en X con los gobernadores, especialmente con el Ignacio Torres de Chubut. 'Parece una batalla campal que no suma para nada, más allá de pueda o no tener razón', reflexionó al mismo tiempo que expresó: 'Yo que tuve la posibilidad de conducir los destinos de la provincia puedo decir que sin federalismo no se puede crecer. Hay que tener una mirada puesta en que las provincias más chicas tengan ese sentido de equilibrio nacional'

Sin embargo, el ex gobernador de la provincia también dejó en claro que al Gobierno de Milei ‘hay que darle tiempo’.

Sobre su mirada de los primeros meses de gestión de Orrego, el pocitano resaltó que como al Gobierno Nacional, al Ejecutivo local ‘hay que darle tiempo’. Además, siendo muy cauto en sus declaraciones expresó: ‘A la provincia la veo bien, hay que ser prudentes y darle tiempo, va dando pasos según las posibilidades de lo que puede hacer bajo un complicado contexto, si bien tenemos otra visión, debemos de ser respetuosos y darles tiempo’, cerró.