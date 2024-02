Baistrocchi, disconforme con el acuerdo Uñac-Gioja: 'Fui el único que votó a favor de la institucionalidad del PJ'

Durante la tarde-noche del ayer lunes el Consejo Provincial del Partido Justicialista se reunió para determinar los pasos a seguir ante el inminente vencimiento de mandatos de la conducción del partido. La decisión final fue unificar las elecciones provinciales con las nacionales y para eso se requiere una extensión indefinida del mandato, hasta tanto esto suceda. Pero lo que ocurrió fue una postura que sorprendió y fue la de Emilio Baistrocchi, quien se mostró en disconformidad con lo sucedido y no lo ocultó en sus redes.

Hubo dos mociones presentadas durante la reunión. La ganadora fue la de Juan Carlos Gioja, quien propuso la prórroga del mandato por tiempo indefinido hasta desarrollar en conjunto con el Partido Justicialista Nacional las elecciones partidarias. Es decir, el periodo que finaliza en mayo será prorrogado hasta lo que se cree será septiembre, ya que es la fecha tentativa para los comicios partidarios a nivel nacional.

La otra moción, que terminó perdiendo por 33 votos a 1, la propuso Baistrocchi y era sobre respetar el orden del día y fijar calendario electoral para renovar autoridades.

El resultado refleja el acuerdo entre el uñaquismo y el giojismo, quienes al tiempo propusieron que haya una figura de unidad, quitándose Sergio Uñac y José Luis Gioja del camino.

Este escenario despertó la disconformidad en el exintendente de Capital y exfuncionario uñaquista, quien en redes sociales, a las pocas horas de la reunión, manifestó que ‘no hay que tenerle miedo a los afiliados’ y que se trató de un ‘acuerdo de cúpula’.

Baistrocchi estuvo en Banda Ancha por Canal 13 para ampliar su postura y dijo que ‘el orden del día era muy claro, era para fijar el calendario electoral porque como una institución que es el PJ, debe renovar sus autoridades cada cuatro años. Yo fui el único que voté en favor de la institucionalidad del partido, que hay que preguntarles a los afiliados quienes quieren que sean las autoridades. es una prórroga alejada de los deseos de las intenciones de los militantes justicialistas. Entiendo que el medio había un preacuerdo que era prorrogar esto, no sé hasta cuándo porque era atarlo a lo nacional, pero lo nacional no está definido’.

Sobre la reunión, Baistrocchi dijo que ‘había claramente dos sectores, uno uñaquista y otro giojista. Yo decidí no seguir esos ismos personales. Con errores propios y habiendo hecho catarsis y una autocrítica de lo que pasó a nivel gestión y político, acompañé hasta el 10 de diciembre todas esas decisiones de cúpula y dirigenciales pero hoy entiendo que debemos hacer otra cosa’.

‘Venimos forzando todas las cuestiones institucionales que tenían que ver con la provincia: su sistema electoral, sus fechas electorales, la constitución con la tercera reelección que nos dijeron que no, y así sistemáticamente eso nos ha llevado a un resultado que no hace falta que diga cuál es porque está más que claro. Entonces entiendo que forzar también la vida institucional del partido, nos va a llevar exactamente al mismo resultado’, disparó contra las decisiones tomadas desde la conducción uñaquista en la última gestión de gobierno que tuvo y en el PJ.

Sobre el partido, el exministro de Gobierno mencionó que 'la vida interna del partido está cada vez más resquebrajada. A veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando. Porque esto es claramente un acuerdo de cúpula, contrariamente a todos los afiliados que aplaudían pidiendo la renovación de autoridades. Perdiendo 33 a 1 o 100 a 1 creo que es más valorable intentar arreglar las cosas que seguir haciéndolas mal'.

Dardos a la Senadora Giménez

En el desacuerdo con las decisiones que se vienen tomando en el PJ, Baistrocchi dijo que ‘hace rato que hay decisiones que se han tomado en Buenos Aires y que las ha tomado el kirchnerismo, no el justicialismo. Como CFK puso al candidato Massa que no era justicialista, puso anteriormente a Alberto que tampoco era justicialista. Nuestra última lista de candidatos, quien entró y hoy es senadora (por Celeste Giménez) es de La Cámpora, relegando a todas nuestras mujeres justicialistas de gran trayectoria, cuando esta persona no la tenía. Entiendo que puede ser muy buena persona, pero hemos relegado a nuestro propio afiliado, compañeros y propia idiosincrasia en pos de una pérdida de identidad muy marcada’, expresó duramente en referencia a la senadora nacional.