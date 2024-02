Debate en Diputados: el Gobierno mandó a la Ley Ómnibus de nuevo a comisión

Cuando se esperaba otra maratónica sesión que duraría hasta la medianoche o inclusive la madrugada, el Gobierno decidió mandar a la Ley Ómnibus de nuevo a comisión. La decisión del oficialismo se dio ante la falta de acuerdos para aprobar artículos calves en el megaproyecto para el Ejecutivo.

El diputado Oscar Zago, jefe de la libertad Avanza, pidió levantarla sesión de este marte, debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos claves como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad. El presidente de la cámara, Martín Menem lo puso a consideración de los legisladores, quienes en su mayoría levantaron la mano para que se oficialice el nuevo cuarto intermedio.

Desde la Libertad Avanza acusaron a los gobernadores de no cumplir con su palabra y aseguraron que no fracasó el proyecto. Desde el oficialismo sostuvieron que los mandatarios provinciales se están equivocando y que durante el fin de semana hubo diálogo con los partidos: ‘El que dice que no hubo dialogó miente’, expresó Zago.

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto, así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.

El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capítulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques.