Milei se mostró molesto con los gobernadores por la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus

Las primeras repercusiones de la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus comenzaron a llegar. El presidente Javier Milei expresó su descontento con los gobernadores por esta situación y los acusó de ‘darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses’. A través de un mensaje en X, el Jefe de Estado aseguró que los mandatarios provinciales incumplieron los acuerdos que se habían alcanzado.

En el inicio de su viaje por Israel el libertario se expresó en su red social favorita. ‘Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina’, manifestó duramente el mandatario nacional.

Además de las palabras del presidente en X, el Gobierno lanzó un comunicado de prensa sobre el tema. 'El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos'

Luego, el comunicado oficial continuó: 'Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina'.

El Gobierno trató de traicioneros a los diputados 'alidaos'. Al mismo tiempo que aseguraron que no seguirán discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. Para cerrar el comunicado expresando: 'La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno'.