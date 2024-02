Chanampa fue designado asesor hasta ver si recupera el cargo en el IPEEM

Cuando todavía no se resuelve su situación como vocal en el IPEEM, Andrés Chanampa comenzó a trabajar en la Municipalidad de Rawson. El ex diputado consiguió contención como asesor, mientras espera que la Justicia le restituya la vocalía que le revocó el gobernador Marcelo Orrego.

El bloquista chimbero es amigo del intendente de Rawson, lo que facilitó el llamado. Según publicó Diario de Cuyo, este reciente nombramiento levantó polvareda entre la militancia bloquista, quienes consideran que su designación en el IPEEM no se cayó totalmente. El malestar surge porque señalan que el ex diputado es tenido en cuenta para dos cargos mientras muchos otros se quedaron sin nada tras el resultado de las elecciones.

De obtener luz verde por parte de la Justicia para su pase al IPEEM, el profesor de historia será desafectado de su cargo de asesor en Rawson. El diputado viene de perder la contienda con el gramajismo por la intendencia de Chimbas. Justamente, con el ex intendente y ahora líder de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, el bloquista no tiene una buena relación, y en campaña hubo acusaciones y pasos de facturas de ambos lados.

Designación de Chanampa en el IPEEM y pulgar abajo del gobernador Orrego

El 21 de diciembre, en una ardua sesión extraordinaria, el uñaquismo logró imponer en la Cámara de Diputados la designación de Alberto Hensel y Andrés Chanampa como vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras. El giojismo no acompañó y voto en sintonía con Juntos por el Cambio. Finalmente, la votación quedó 19 a favor contra 17 en contra.

Horas después de la designación, el gobernador anticipó que iba a vetar los nombres. Orrego y todo Juntos por el Cambio argumenta que al tener ellos menos legisladores en la Cámara, ellos representan la primera minoría en Diputados y en segundo lugar el Bloquismo, por lo que, una de las vocalías debe ser para ellos. En cambio, para el bloque Vamos San Juan aseguran que las vocalías en disputa tienen que ser para la oposición porque son espacios de control al Ejecutivo.

La polvareda se levantó aún más cuando el 4 de enero Orrego firmó un decreto dando de baja a los nombramientos. Dos días después, el mandatario confirmó en rueda de prensa su decisión de no hacer lugar a las designaciones como vocales del IPEEM del ex ministro de Minería y el ex diputado.

La polémica se acrecentó cuando los diputados del bloque Vamos San Juan y del bloque Bloquista intimaron al gobernador buscando que ambas designaciones se hagan efectivas. Por lo que cuando inicien las sesiones los legisladores deberán designar vocales para el IPEEM y el uñaquismo insistirá con los mismos nombres, aunque no sean respaldados.