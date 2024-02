Diputado de LLA lanzó duras críticas a los opositores de la Ley Bases

El diputado Fernando Patinella, referente de La Libertad Avanza, se pronunció sobre los resultados de la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus. Luego de las declaraciones realizadas en 'X' por parte del mandatario presidencial, Patinella enfatizó en los resultados coherentes con lo que la mayoría del electorado eligió, destacando que "esto es lo que votó el 56% del electorado".

Expresó sorpresa y desagrado por la oposición que encontraron al solicitar apoyo, señalando una oposición mayoritaria de Unidos por la Patria (UxP) y del ámbito justicialista: "Cuando se pretende pedir el apoyo, encontramos una oposición mayoritaria por UxP o el ámbito justicialista que pretende hacer una muestra de poder y de disciplinar al oficialismo" relató el diputado.

Patinella también señaló que Juntos por el Cambio (JxC) no afilió al proyecto y lo cuestionó: "Milei siempre aspiraba a tener una buena herramienta para el desarrollo de la política que implicaba una buena ley ante una mala ley". "No se va a tolerar ningún tipo de especulación que no tenga que ver con la necesidad de simplificar y de ordenarle esto a la gente". "Si no son gobierno que sean consecuentes y terminen respetando el juego e la democracia. Que si regule y controle pero que no se oponga y obstruya" sentenció.

En términos de ordenamiento, el diputado aseguró que se están viendo los primeros resultados favorables. Sobre las internas con la oposición, instó a la coherencia y al respeto por la democracia, pidiendo que regulen y controlen en lugar de oponerse y obstaculizar.

En el otro aspecto, criticó los cuestionamientos del partido JxC después de haber pactado acuerdos con los representantes de los frentes, y sugirió que estos desacuerdos podrían deberse a negociaciones sobre coparticipación con el Gobierno Nacional.

Respecto al proyecto liberal, Patinella destacó que el objetivo claro y prepotente del Gobierno Nacional es ordenar la economía: "Todos estamos al tanto que existen gastos totalmente injustificados y superfluos y que necesitan ordenarse". Añadió que "El gasto público supera los ingresos y esto genera inflación sumado a lo que se ha logrado detener, que es la emisión monetaria."

Finalmente, llamó a comprender a los ciudadanos de que el "ajuste" es un mecanismo de reajuste necesario para el ordenamiento del país.