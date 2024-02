Adorni: "No es parte de la agenda del Presidente derogar la ley IVE"

El miércoles se dio a conocer un proyecto de ley presentado por legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y presentado por la diputada santafesina Rocío Bonacci. Ante la consulta de un periodista, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, confirmó en su conferencia este jueves que "no es parte de la agenda del Presidente, no ha sido una decisión del Presidente y no está impulsado de ninguna manera por el ejecutivo".

"Hoy en el poder ejecutivo estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son muchísimo más urgentes y más relevantes que ocuparnos de este tema", sentenció Adorni.

Este proyecto, impulsado por la diputada libertaria Rocío Bonacci y acompañado por Oscar Zago, Lila Lemoine, Manuel Quintar, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo. El documento expresa: "Entendemos que dicha ley no es constitucional, y contraria al sentir general del pueblo argentino y no contempla la dignidad de la persona humana, razones por las cuales corresponde promover su derogación".

También, la diputada Bonacci escribió en el documento presentado por LLA que "corresponde a un mandato del partido del cual pertenezco (Unite por la Libertad y la Dignidad), fundador de LLA, que en su Declaración de Principios y Bases de Acción Política expresa desde el año 2006 la defensa de la vida desde su concepción".