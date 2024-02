Caselles contra la Ley Ómnibus: "La gente le dijo no al ajuste"

Graciela Caselles, dirigente Bloquista en San Juan, mantuvo el contacto con Canal 13 acerca de las repercusiones entre las declaraciones del presidente y la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus.

En el diálogo, La Ex Miembro de la Cámara de Diputados destacó que, bajo su punta de vista, las comunicaciones fueron fluidas previamente al debate. Sin embargo, repudió los hechos que atentaban el presidente de la Nación, Javier Milei, y expresó que: "A uno no le gusta, está la gente de por medio" aclaró. Caselles destacó que la actitud del mandatario fue errática, y que no es correcto debido a su alto mando: "No puede ser que porque no salieron los resultados que pretendía, puede venir a amenazar las provincias" remarcó.

También señaló en lo que respecta a los ciudadanos, y apreció que se manifestaran en las calles. En ese sentido, criticó a la Ley Bases ya que "es impensado que una sola Ley haga la diferencia en todos los aspectos de la vida cotidiana".

Por otro lado, Caselles calificó positivo la vuelta de la Ley a tratamiento: "No se puede ir en contra de los derechos adquiridos. De que hay que mejorar si" añadió. Por su parte, se refirió al tema de las privatizaciones, y la ex diputada salió a defender esta postura: "No puede decir que las tierras argentinas se pueden vender porque sí. No esta bueno salir a decir que para que un país crezca vas a dejar de defender la producción nacional" enfatizó.

También habló de la madurez política en las personas, y el cambio de conciencia que los ciudadanos ahora buscan expresar: "La gente dice que quiere y no quiere, y mirar para adelante". "La gente le dijo no al ajuste, pero también está pidiendo transparencia, honestidad y justicia" remarcó.

Caselles rescató que no todo es malo, y que hay ciertos aspectos positivos en la Ley, como el sentido de transparencia, buscar caminos de honestidad, de diálogo, de coparticipación, entre los más destacados.

Por otra parte, la ex diputada expresó su lucha por la discapacidad, y reveló que se ha comunicado con varios diputados y que al respecto del tema que busca abordar no han salido a hablar: "Son las deudas grandes pendientes" señaló.

Para finalizar, la referente admitió cosas buenas de la Ley, y remarcó otras mal: "Hay que buscar el equilibrio sin llevarse puesta a la Argentina" y no llevándolas "desde las narices". Añadió que hay mucho para hacer, pero que bajo su análisis esta forma de abordar las situaciones que no se concretan resultan negativas.