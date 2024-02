Picón aseguró que Menem y Villarruel le pidieron disculpas

Tal como lo había anticipado el vicegobernador Fabián Martín, la diputada nacional Nancy Picón contó en primera persona que recibieron (ella y la diputada nacional María Moreno) una llamada del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem y de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. "Hemos recibido llamadas muy afectuosas de los presidentes de las Cámaras y está bien, para mi es un tema que no tiene más sentido", expresó la legisladora sanjuanina.

Todo esto surge en un contexto de malestar que hubo en el Gobierno sanjuanino por haber sido tratadas de traidoras las legisladoras nacionales pertenecientes al sector de Marcelo Orrego, a pesar de haber votado y acompañado la "Ley Ómnibus" en general y en particular.

Según contó Picón, no le dio mucha importancia a los dichos de Milei. "Es un dicho de un Presidente que todos conocemos, que se gestó en las redes, que es verborrágico y esta bien, es su manera de ser", dijo.

"Yo siempre digo que uno puede hacer cargo de lo que hace y no de lo que dicen que uno hace. Nosotras hemos acompañado, hemos trabajado codo a codo con el Gobierno Nacional. Hemos estado en comisiones desde las 9:00 am. a las 3:00 am. Hemos escuchado a más de 200 asociaciones y colegios y hemos acompañado, no solo desde ese lugar sino también con el voto, en general y en particular entendiendo que es lo que necesita el país. es lo que la gente nos pidió en las urnas" agregó la diputada sanjuanina.