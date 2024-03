Colombo: "Milei tiene que entender su investidura"

Este vienes Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobierno de San Juan, pasó por Banda Ancha y expresó su opinión sobre la situación actual en Argentina y los desafíos que enfrentan las provincias. Durante la entrevista, Colombo abordó temas clave y compartió sus perspectivas sobre la importancia del diálogo y el consenso en la gestión gubernamental.

"Sabemos quiénes son los responsables de lo que hoy estamos viviendo. La estamos pasando mal en todos los niveles y cada vez los que menos tienen la pasan peor. Jugar con ironía no está bien cuando la gente está esperando resultados", señaló Colombo, haciendo referencia a la situación económica actual.

El jefe de asesores destacó la importancia de la unidad y expresó su preocupación por la forma en que el presidente se comunica con los gobernadores. Criticó el uso de mensajes de WhatsApp y Twitter como mecanismos principales de comunicación, subrayando la necesidad de un diálogo más profundo y un enfoque consensuado para abordar los desafíos del país.

Respecto a los comentarios del presidente sobre que los gobernadores no ven la realidad debido a su ubicación, Colombo respondió con respeto a la investidura presidencial, pero destacó que la situación es el resultado de problemas estructurales en la distribución de recursos y la falta de una nueva ley de coparticipación desde 1994.

"Estamos en un proceso de cambio. No le estamos yendo a pedir lo que no nos corresponde. No es para Orrego o para el gobernador de Córdoba o para Torres en Chubut. Es para el pueblo", enfatizó Colombo.