Semana Santa: ¿Cuánto saldrá este año comer pescado?

Este martes en vivo por Banda Ancha, el móvil de Canal 13 salió a relevar los precios aproximados para preparar las típicas comidas de Semana Santa. Para la próxima festividad religiosa, el pescado es uno de los platos elegidos para reemplazar un alimento. Según la tradición, en Viernes Santo no se coma carnes rojas o blancas, indicado en la tradición religiosa católica. En el marco de esta ocasión, el móvil consultó a los comerciantes de pescados y mariscos tras acercarse las fechas sobre el precio de lo más vendido en estas fechas.

Guillermo Benegas, encargado de la pescadería Gallerano, comentó que el precio de los pescados no presentan muchas variedades. El filet de merluza, que estipulan que es el 70% de los que compra los consumidores, está actualmente en $4900. El kilo de merluza limpia ronda los $2700 el kilo. Por otro lado, las empanadas de vigilia que derivan de estos ingrediente sustituyentes, están a un 200% más caras que el año pasado, llegando a valer 6 mil pesos la docena. Según el comerciante, se estima que los precios no cambiaran demasiado hasta llegar a la Semana Santa: "Todo puede depender de la subas en el combustible, y algunas cosas que no se puede prever como el mal tiempo que hace que haya poco pescado".

Benegas comentó que: "El año pasado la merluza estaba entre $3.000y $3500 pesos". Según estimaciones, eso equivale que, por ejemplo, para vender paella hay que calcular una porción en $2000 pesos por persona: "Es una buena opción" recomendó el comerciante.

"Respecto a las subas venia un poco atrasado, pero subió bastante con la suba al gasoil" dijo Benegas refiriéndose a los precios. "Los barcos tenían un subsidio y cuando se le quitó se vio reflejado en los precios" comentó seguidamente. Sin embargo, también reveló que eso no afectó demasiado en el consumo de pescados, y que las ventas se mantienen.

Respecto a la opinión acerca de las disposiciones nacionales, comentó que el abastecimiento pesquero es normal, pese a que se liberen los precios o dispongan un nuevo canon en los impuestos: "La gente viene una o dos semanas antes a stockearse pero debido a no querer hacer colas para la fecha, lo que pasa es que este año al ser un fin de semana tan largo hay una incertidumbre muy grande" comentando que las personas convendrán tomarse el fin de semana largo e irse de viaje.