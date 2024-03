Olivera: 'Me gusta que me critiquen, y me llamen para dar explicaciones'

Tras las críticas vertidas por el presidente Javier Milei hacia los legisladores que cuentan con varios asesores, el Senador por San Juan del partido Libertad Avanza, Bruno Olivera, ofreció su perspectiva al respecto en una entrevista concedida a "Más Allá de la Noticia".

Olivera comenzó destacando su disposición a recibir críticas y a dialogar con quienes cuestionan su labor parlamentaria. "La verdad que me gusta que me critiquen y que me llamen para poder dar explicación", expresó el Senador.

En cuanto a la estructura de asesores parlamentarios, Olivera explicó que cada senador cuenta con un presupuesto asignado, y es responsabilidad de cada uno distribuirlo según considere necesario. En su caso, Olivera mencionó que cuenta con un equipo conformado por miembros del partido ADN, quienes desempeñan diversas funciones tanto en su labor parlamentaria como en la gestión política.

El Senador enfatizó que su decisión fue "optar por un mayor número de personas con sueldos menores, lo que le permite abordar diversas tareas en su labor legislativa y de representación". Aclaró que estos empleados "están bajo un régimen de planta transitoria, lo que significa que sus contratos finalizan al término de su mandato".

Olivera también señaló diferencias respecto a otros senadores que tienen la posibilidad de asignar personal en planta permanente, lo que implica una mayor estabilidad laboral para esos empleados. Sin embargo, enfatizó que esta no es su situación, ya que no tiene personal en planta permanente asignado a su espacio.

Durante la entrevista, el Senador Bruno Olivera también abordó el tema de la liberación de importaciones de alimentos básicos, señalando que los datos estadísticos respaldan su postura. "La verdad es que los números nos están acompañando. Es cierto que se ha hablado mucho sobre el tema de los supermercados, que han aumentado los precios de manera excesiva. La falta de ventas a empresas con descuentos incide en este índice de inflación, lo que hace que no haya bajado tanto como quisiéramos. Nos gustaría ver una inflación de un solo dígito y estamos trabajando en medidas para aumentar la competitividad de los productos y beneficiar a los consumidores", expresó Olivera.

El Senador destacó que la Argentina ha transitado por un período en el que la regulación era prevalente y los precios estaban controlados, lo que restringía la producción a niveles mínimos. Sin embargo, al levantar estas restricciones y liberalizar los precios, los empresarios han optado por aumentar los precios de forma excesiva, como lo hacían antes, anticipando futuros aumentos y ajustes gubernamentales.