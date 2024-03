Cornejo: 'No veo futuro si no mejora la relación entre Milei y los gobernadores'

Para nadie es un secreto que Javier Milei tiene una relación tirante con muchos de los gobernadores de la República Argentina, como por ejemplo con Ignacio Torres de Chubut. Sobre esto opinó el presidente del Pro en la provincia de San Juan, el cual aseguró que no habrá un futuro positivo para el país si estas relaciones se mantienen de esta forma.

Enzo Cornejo pasó por Banda Ancha para una entrevista donde tocó diversos temas actuales. Entre ellos se destacó su visión acerca del trato que tiene el líder de La Libertad Avanza, con las máximas autoridades de cada jurisdicción en estos primeros 100 días de gestión.

'El tema del respeto es una cuestión del día a día, algo que necesita el país. Hace falta mano dura, pero que exista en un contexto de respetar a los pares porque ya pasó la elección, no nos podemos quedar con agravios anteriores o con pensamientos de que 'te gané o no te gané'. El presidente tendrá que mejorar el trato del diálogo. Lamentablemente yo no veo un futuro mejor si realmente no se mejora la convivencia entre el presidente, gobernadores y legisladores sean del color político que sean', expresó.

El entrevistado contó que hace un tiempo tuvo un encuentro con Mauricio Macri y otros compañeros de su espacio. En ese contexto el ex presidente dejó en claro que ellos no están para co gobernar, sino para acompañar a la gestión actual por más que algunos colegas opositores no estén de acuerdo al 100%.

'Tenemos un espacio político con personas que tienen una mirada diferente del Gobierno Nacional. Hay que ser respetuoso de eso pero creemos que es una relación que se construye día a día, estamos para acompañarlo desde el tratamiento legislativo y quedó demostrado el jueves. Creemos que no hay muchas salidas para este país y hay que poner un poquito de cada lado. Hace falta que el presidente conduzca el país y que mejore el trato con los gobernadores y legisladores. Tiene que tomar como premisa que el diálogo y el consenso es lo que lo va a llevar a tomar las medidas claras para seguir adelante.

Siguiendo en esa misma línea, Cornejo opinó acerca de la tan sonada 'grieta' entre Victoria Villarruel y Javier Milei. Sobre esto aseguró que el presidente debería tratar de no tener ninguna interna con nadie de su espacio.

'Estuve viendo un video de Villarruel donde dice que ella tiene que defender la institucionalidad del Congreso, que es lo que pedimos todos. Creo que no era el momento de haber tratado el DNU porque a 100 días de haber elegido un cambio representado por Javier Milei, a poco tiempo de tener este Pacto de Mayo donde hay muchas medidas en ese acuerdo que son beneficiosas para los sanjuaninos, se debería haber intentado llevar esa discusión luego al tratamiento de la Ley Bases y empezar a generar otro diálogo. Para mi no se equivocó porque la bicameral ya venía pidiendo insistentemente el tratamiento', sentenció.