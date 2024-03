La UCR en San Juan le pidió a Milei que se maneje consensos y no con métodos extorsivos

Eduardo Castro, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Juan pasó por Más allá de las Noticias, dónde fue consultado por el papel de su partido tanto en la votación efectuada en Senadores como la que podría producirse en días en la Cámara de Diputados para aprobar o rechazar el mega DNU. El experimentado dirigente le solicitó al Gobierno Nacional que comience a manejarse con más consenso y deje de lado los métodos extorsivos.

La primera autoridad del radicalismo en la provincia aseguró que, a nivel nacional, la UCR está en un 80% de acuerdo con el DNU. A su vez que advirtió que hay una vertiente de la UCR que le pide diálogo al presidente Javier Mieli. 'Construyamos consensos, y todo lo que se pueda aprobar póngalo en consideración que lo vamos a acompañar, sino es un método extorsivo. Si no me votas todo sos un kirchnerista, dicen ellos, y no es así', precisó posicionándose en las antípodas políticas del peronismo de los últimos 20 años.

'El mega DNU no cambiará la política económica, puesto que el presidente ya cuenta con muchas herramientas, las cuales las está usando', opinó Castro. Luego agregó que lo más lógico para Milei, es que busque sacar varias leyes.

Castro se refirió a la actitud de intento de diálogo que vienen teniendo la mayoría de los gobernadores con el Ejecutivo Nacional. 'Es legítimo que los gobernadores apuesten a la gobernabilidad, a la optimización con el Poder Ejecutivo Nacional, y de esa manera, que trasladen a sus legisladores nacionales la responsabilidad de acompañar la política pública nacional, y en este caso la de votar favorablemente este DNU', precisó.

Así como también indicó que también es legítimo que otra parte del radicalismo, que no tiene responsabilidad de gobernador, se enfoque en la defensa de la doctrina y la institucional para votar en contra del DNU al considerarlo inconstitucional. 'Todas estas áreas temáticas que componen el DNU podrían haberse transformado en proyectos de ley', acotó el experimentado dirigente sanjuanino.

El presidente de la UCR en San Juan señaló que parte de lo que propone el Gobierno en el DNU tiene sentido discutirse, pero que hay otras a las que calificó de 'espantosas'. En ese sentido, Castro se preguntó si los sanjuaninos y sanjuaninas están dispuestos a que no haya regulación alguna a la explotación de la megaminería. 'Si se permitiera esa total libertad a estas empresas mineras internacionales se podría contaminar los ríos, se eliminaría la Ley de Glaciares. Este es el costo de acompañar este DNU'