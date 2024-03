La empresa Mekorot avanza en el estudio del agua para presentar un documento final

Luis Kulichevsky, Director de Hidráulica hablo en Banda Ancha sobre la empresa Mekorot, la cual ya avanza en el estudio del agua para presentar un documento final

Se trata del Plan Maestro de manejo del agua que se le habían encomendado a esta consultora israelita denominada Mekorot. Kulichevsky mencionó: "yo estuve con esta gente de Israel, la verdad que ellos a ver realmente tienen muy claro, cómo se maneja el agua, hace muchos años ellos tienen un gran nivel de eficiencia del riesgo, ya que es están cerca de todo el sistema pierde solamente un 11%". A su vez, añadió que lo que ellos van a dejar es un documento que servirá de norte para la provincia.

"Nosotros lo podemos tomar o no al norte que nos brindarán. Sin embargo, estos cambios son culturales, con apoyo político", aludió. Tras ello especificó: "esta es una provincia donde necesitamos el agua pero no solamente el agro".

"No es solamente distribuir agua si hacen los estudios de nieve, hay áreas se ven influentes se ven las contaminaciones. Esto no tiene que ser una pelea entre agro con minería, turismo con minería o cono entre los sectores", señaló. A ello sumó "Lo que tenemos es que aprovechar estos trabajos internacionales, de gente que tiene más experiencia que nosotros, que nos van a dejar solamente sugerencias que nosotros las podemos tomar o no. Después veremos qué es adaptable y que no es adaptable". Por este motivo, aseveró que ese trabajo todavía está en desarrollo.