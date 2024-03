Dobladez lanzó dos novedades para mejorar el sistema de salud en la provincia

En una entrevista exclusiva con Banda Ancha, el Ministro de Salud, Amílcar Dobladez, ofreció los detalles sobre los avances y desafíos en el sistema de salud pública de la provincia. Para dar respuesta a las problemáticas principales y básicas dentro de la salud pública en la provincia, Dobladez anunció dos reformas que llegarán para dar una respuesta definitiva a los problemas más efusivos de los que se atienden en hospitales y centros de salud.

Dobladez comenzó destacando los principales problemas encontrados en sus primeros 100 días de gestión, mencionando la falta de funcionamiento de equipamientos médicos clave en varios hospitales de la provincia. Señaló que el geógrafo del Hospital Rawson y un resonador en el mismo nosocomio se encontraban fuera de servicio, al igual que uno de los tomógrafos en otro hospital. Además, mencionó dificultades edilicias, como en el caso del Hospital de Rodeo, que si bien es nuevo, carece de recursos humanos y equipamiento adecuado. En este sentido, informó que están en proceso de licitación para equipar el hospital de Rodeo y trasladar las operaciones al nuevo edificio.

El Ministro reconoció también el buen desempeño de varios hospitales en la provincia, pero destacó la necesidad de refuncionalizar algunos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Asimismo, hizo hincapié en los desafíos relacionados con la accesibilidad al sistema de salud, mencionando problemas en la obtención de turnos y largas esperas en las guardias hospitalarias: "Acá hay un problema crónico, Cuando el paciente quiere ingresar al sistema de salud lo hace por dos lugares, pasa en lo público y en lo privado: por una consulta médica en consultar externo o por la guardia" resaltó. Dobladez prosiguió: "Ahí tenemos dos barreras justamente en el ingreso, tenemos un problema en la obtención de los turnos, que es una cosa, es un problema crónico viejo" expresó.

Para abordar estos problemas, anunció planes para agilizar la atención en guardias durante los horarios de mayor demanda, reasignando médicos a los principales hospitales y centros de salud: "Hemos empezado desde en la periferia en algunos lugares" destacó el ministro.

En cuanto a la asignación de turnos, Dobladez informó que se unificaron todas las agendas de turnos de la provincia en un solo sistema, incluidos los hospitales descentralizados como el Hospital Rawson y el Marcial Quiroga. Además, anunció la implementación de dos nuevas herramientas para la asignación de turnos, lo que permitirá una mejor organización y acceso a la atención médica para los ciudadanos de San Juan.

Se estima que en un lapso de 6 meses se vean reflejado estos sistemas. Por su parte, el ministro expresó que: "No me gusta dar fechas porque un proceso que puede tener sus altibajos. Tenemos que abordar esto integralmente, y no solamente sumando médicos 24 horas".

Por último, Dobladez destacó la importancia de abordar integralmente los desafíos del sistema de salud, incluyendo aspectos como la distribución de recursos humanos y la modernización de los procesos administrativos. Aunque evitó dar fechas específicas, expresó su compromiso con mejorar la atención médica en la provincia y anunció que pronto se realizarán anuncios junto al Gobernador sobre nuevas medidas para fortalecer el sistema de salud pública en San Juan.