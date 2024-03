Falta de médicos en la provincia: el cuadro de la formación de profesionales en San Juan

El ministro de Salud de la provincia, Amilcar Dobladez, pasó por Banda Ancha y en el marco de la falta de médicos en la provincia, habló de las carreras de medicina en la UNSJ y la Católica, precisamente en esta última se elevó un cupo, mientras que en la nacional sólo hubo una propuesta de la carrera.

‘Nosotros hemos hehco un trabajo estos meses por el tema de la residencia. Paulatinamente hemos ido bajando la cantidad de cargos que cubren las residencias médicas. El año pasado se cubrieron el 60 por ciento de los cargos. Nos quedan cargos libres en pediatría, ginecología, neurología y más. Cada vez tenemos menos especialistas', comenzó explicando el titular de la cartera sanitaria.

Y agregó que 'esto es sin menospreciar a nadie, pero va mediocrizando la salud. Como se ve la salud hoy, que cada vez es más especializada y subespecializada, estamos trabajando con las residencias, haciendo encuestas. Conocer cuál es el efecto motivador que nosotros tenemos que llevar a los estudiantes de sexto año de la carrera de medicina para lograr que se queden en San Juan. No es solamente lo económico. Son 4 años de preparación posterior, después de 7 años de carrera'.

Acerca de lo que sucede con la formación de profesionales en la provincia, a través de las casas de altos estudios, Dobladez dijo que tuvieron 'reuniones con la UNSJ, quienes decidieron este año no comenzar por una cuestión económica. No están dadas las condiciones económicas según la UNSJ para comenzar con la carrera de medicina, lo cual es una lástima porque necesitamos. Sí la Universidad Católica de Cuyo, aumentó en su Facultad de Medicina de 60 a 100 los cupos, teniendo en cuenta un crecimiento poblacional. Además del aumento, están los médicos que no quieren ingresar en el sistema público, entonces era una buena medida aumentar el cupo'.