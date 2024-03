Goransky: 'Yo creo en la existencia del pueblo palestino y el pueblo de Israel en paz'

En la noche del lunes, Iaron Goransky, quien es presidente de la Sociedad Israelita pasó por Más Allá de la Noticia. En su alocución habló del panorama social, el terrorismo en Israel y sobre las problemáticas bélicas.

En este punto mencionó "Hay un repudio a esto. Nos deberíamos acordar un poco más esto, e insistir en los caminos de la enseñanza y de que aprendamos que esto no puede volver a ocurrir". A ello sumó que "sin la educación, sin una política concreta del Estado en contra del terrorismo y serias, no le veo solución de todas formas las comunidades". Esto fue en alusión a las acciones terroristas que azotan a Israel.

Al consultarle sobre la posibilidad que haya una tregua, ya que desde la ONU se ha dicho que basta de tantos muertos en una forma lamentable. Ante ello expresó que aún no hay una condena concreta desde la sociedad israelita en San Juan. Sin embargo, el empresario manifestó que el condena fervientemente el terrorismo.

"El tema militar, de alguna u otra forma Israel en algún momento lo tiene que terminar, caso contrario no hay una solución política", mencionó. Tras ello dijo: "Yo creo en la existencia del pueblo palestino y el pueblo de Israel en paz". En esta línea, no dudo en decir: "si no le apuntamos a ese camino de la convivencia y damos vuelta a la página como Alemania con Israel, vamos a seguir este en una situación sin salida".

"Tiene que haber una solución política a posteriori de la militar", apuntó.

Para el presidente de la Sociedad Israelita aludió a que el foco no esta solo en buscar al culpable, sino en "ver como damos vuelta a la página y políticamente planteamos una solución". En sus palabras repudió la violencia, y apuntó a que "tiene que haber una solución política al problema".