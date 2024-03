Alerta por el cierre inminente de la histórica oficina nacional de pensiones

Este miércoles pasó por Banda Ancha, quien hasta el 10 de diciembre fue la responsable del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, en la actualidad es concejal de Rivadavia. Se trata de Romina Albarracín. Ella habló sobre el cierre del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, hoy extinto mutado en ministerio de Capital Humano.

En base a la alerta de los trabajadores de los centros de referencia de todo el país, que son las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social hoy denominadas Capital Humano, ya una fecha de cierre, que es el día primero de abril. Esto se conoció mediante un comunicado informal en redes sociales. "Cierran los 59 CDR de todo el país bajo una bajo razones totalmente mentirosas y esto lo digo sin ningún tapujo porque realmente mienten cuando hablan porque la razón que es crimen es que son cajas de la política y que son aguantaderos de los militantes", aludió la referente del peronismo en Rivadavia.

En ello sumó que: "estas expresiones de desprecio, estigmatizando los trabajadores que está muy lejos de la realidad y muy lejos de lo que realmente son los trabajadores de los centros de referencia, que son equipos profesionales interdisciplinarios que trabajan en el territorio". Por ello mencionó que estos equipos acercan las políticas públicas a la gente, por lo que brindan un asesoramiento personal a la persona y lleva todos sus la documentación, estudios médicos, la trabajadora social para indicarles como es el trámite.

"Se cierran nuestros centros locales y se reemplazan por un 0.800", comunicó. "Me parece que es preocupante, porque además estamos hablando en San Juan de un total de 48 familias que quedarían sin su sustento trabajadores y trabajadoras del centro de referencia", añadió. A ello sumó que hay trabajadore con más de 10 años de antigüedad en peligro.

"Desde el 10 de diciembre, no hay una persona referente en la provincia, no hay Director Nacional, no hay secretario, no hay subsecretario. Hay una ministra claro, pero no tenemos comunicación con absolutamente nadie", apuntó en referencia al área que ella representó.

En la actualidad, Albarracín, señaló que "no hay posibilidades ni de alta ni de baja", en pensiones. "En el último año por lo menos, se gestionaron unas 3.000 pensiones y quedaron 15.000 trámites a nivel nacional, esperando liquidación", comentó. "Eso quedó a la espera de liquidación porque no hay firma no hay autoridades".