Madre exige justicia por la muerte de su hijo: "No me voy a quedar callada"

Este lunes en declaración a través del móvil de Canal 13, Antonella Carrizo expresó su continuo reclamo por justicia en torno a la muerte de su hijo de tres años, ocurrida en octubre del año pasado en el hospital Rawson. La madre insiste en que la negligencia médica fue la causa del fatal desenlace y exige que se investigue a los médicos responsables.

Este lunes, familiares y amigos se congregaron en las puertas de Tribunales para exigir justicia por lo que consideran una presunta mala praxis médica que acabó con la vida de Sharhit Carrizo, de tan solo 3 años.

Inicialmente, se había determinado que la causa de muerte del menor fue un supuesto accidente de tránsito en el Barrio Teresa de Calcuta en Pocito. Sin embargo, las revelaciones surgidas de la autopsia indicaron que el pequeño falleció a causa de los golpes y lesiones sufridos en dicho accidente, en el que estuvo involucrado el policía Jairo Barraza.

Sharhit Carrizo, el nene que murió tras accidentarse en Pocito

Antonella Carrizo expresó con profundo dolor que, pese a estas revelaciones, las autoridades no están investigando el posible mal proceder de los médicos que atendieron a su hijo en el hospital. Según su testimonio, apuntó a que el niño fue medicado con tratamientos innecesarios y no recibió la atención adecuada.

"Lo medicaron con remedios que el niño no necesitaba", lamentó la madre, denunciando la presunta negligencia de los médicos. Continuó manifestando su determinación para buscar justicia: "Yo no me voy a quedar con la palabra de los fiscales. Otra gente se queda callada, y lamentablemente yo no me voy a callar".



"Acá tiene una madre que no va a parar hasta hacer justica"

En tanto, la parte querellante se enfrentan a dificultades para obtener la historia clínica del niño, lo que complica aún más la situación. La mamá de Carrizo denunció que el Hospital Rawson no está proporcionando las pruebas necesarias y expresó su frustración por la falta de acción por parte del fiscal.