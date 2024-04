Estudiantes sanjuaninos se quedan sin libros de estudio por una decisión de Nación

Este lunes desde el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovello, confirmaron que la Nación no comprará libros de estudios. Por ende San Juan no recibirá el material. Si bien a principio de año se había iniciado el trámite de compra de 14 millones de ejemplares para unos 8 millones de alumnos de jardín, primaria y secundaria, este lunes se dio de baja al proceso. Ahora deberán ser las provincias quienes decidan si hacer o no la compra para las escuelas de gestión pública de sus juridiscciones.

En principio el Secretario de Educación, Carlos Terrendell, había sostenido que el plan 'Libros para Aprender', de la antigua gestión, seguría en pie. La ministra Petovello tomó una decisión contraria. El motivo que se expuso desde Capital Humano fue el alto costo de distribución y que además llegarían, como años anteriores, de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar el diseño curricular.

Por su parte el propio Javier Milei habló sobre el tema y sostuvo que, el proceso estaba muy demorado para llegar justo al inicio de clases, además de 'falta de transparencia' en el sistema se venía utilizando de compra de estos libros, en el gobierno de Fernandez.

Cabe destacar que no todas las provincias usaban los libros. Mendoza es uno de los casos. Otras, como San Juan, si lo hacían. Con el paso de los días restará saber si la administración de Orrego se hará cargo de esta nueva situación. Por el momento el gobierno provincial asumió el pago de Fondo de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y comedores escolares que fueron fondos que Nación cortó a las provincias desde enero.