Cabello: “El salario no se ve reflejado con el aumento, la inflación se lo come”

En medio de las negociaciones paritarias a nivel provincial y el creciente desafío de enfrentar la inflación, Eduardo Cabello, Titular de la CGT en San Juan, expresó, en Más allá de la noticia, su preocupación por la situación actual y analizó las posibles medidas a tomar.

"Es complicada la situación que se está viviendo porque al no mandar nada de Buenos Aires, la provincia tiene que sacar para darse vuelta con lo que tiene. El problema es que la Nación no corta la inflación y esos pocos fondos que tiene la provincia en el salario no se ven reflejados en ningún aumento porque la paritaria no alcanza", señaló Cabello.

Ante la incertidumbre sobre la viabilidad de un acuerdo y la presión por satisfacer las demandas de los trabajadores, Cabello agregó: "Van a haber muchas charlas y la definición la va a tener la gente. Va a haber mucha cautela con lo que se está haciendo y eso me parece bien que sea de ese nivel porque necesitamos seguir trabajando haciendo cosas y en este caso hay una posibilidad de seguir haciéndolo en la paritaria".

Respecto a la posibilidad de un paro, Cabello destacó la importancia de la prudencia y el consenso entre los distintos sectores. "Mucha cautela en la reunión. Se dijeron cosas que luego contestaron algunas. Tampoco pidieron que no se haga paro ni movilización. Hay un montón de cosas que hay que analizarlas y la cautela está en el que el paro tendría que haber salido de un grupo de CGT porque no todos pensamos lo mismo", explicó.

En cuanto a la viabilidad de levantar el paro, Cabello enfatizó en la necesidad de garantizar un diálogo efectivo y resolver las tensiones económicas que afectan a los trabajadores. "Creo que el paro se puede llegar a levantar porque hay algunas conversaciones y han habido algunas señales de que ellos van a poder conversar. Eso lo define la CGT nacional, pero entendemos que no se para la inflación y no se le permite o se sigue ajustando la parte menos poderosa del país", afirmó.

En medio de la preocupación por la situación económica y laboral, Cabello hizo un llamado a la calma y la responsabilidad: "Hay mucha gente que está muy indignada por las cosas. Hay situaciones que no son las correctas. No queremos una guerra contra la policía o romper los supermercados o las vidrieras". A ello sumó "Cada cosa tiene su punto. Hay mucha violencia. Cuando se hicieron algunas movidas por ser fanáticos, terminó muriendo gente que no tenía nada que ver. Estas cosas tenemos que ser maduros. A la democracia hay que defenderla, hay que sacar este país y eso se hace con consenso y con trabajo".