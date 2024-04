Baistrocchi explosivo: lanzó munición gruesa en la interna del PJ

En medio de la agitada atmósfera política del Partido Justicialista en San Juan, el ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, no dudó en expresar su opinión sobre las discrepancias entre los actores políticos del partido, dejando entrever tensiones internas.

Al abordar el tema de los votos positivos de los senadores nacionales para el aumento de sus sueldos, Baistrocchi no escatimó críticas: "Cada vez nos parecemos menos quienes formamos parte de un mismo lugar", afirmó. Enfatizó que en un contexto económico difícil como el actual, la indisposición de los representantes a considerar otras necesidades es preocupante para la ciudadanía.

Asimismo, el ex intendente tras ser consultado acerca de los votos positivos de los senadores en la Nación para el aumento de sus sueldos, donde Sergio Uñac es parte, disparó contra ellos: "Cada vez nos parecemos menos quienes formamos parte de un mismo lugar". Destacando la falta de atención a otras demandas, como la de los docentes. Baistrocchi no se limitó y dijo "Si el 110% era para los senadores, creo que tendría que haber sido para los docentes, creo que tendría que haber sido para todos", expresó, haciendo hincapié en el principio de 'justicia social' que debería regir al partido.

El ex intendente ironizó además sobre la manera en que se acordó el aumento de sueldos en el Senado: "Se ve que en Senado no hay grietas para aumentarse el sueldo", dijo con sarcasmo.

Respecto a su participación en la reunión del Partido Justicialista, el ex intendente resaltó la necesidad de retomar el diálogo y la discusión sobre las visiones del partido. Afirmó que el partido debe seguir su propósito inicial de generar justicia social, pero que actualmente hay más disputas de intereses que unificación de visiones: "El opinar diferente se ha vuelto una suerte de lógica de amigo enemigo" dijo lapidario.

Noticias Relacionadas Como anticipó Canal 13, Uñac convocó al PJ para adelantar la interna

En relación a José Luis Gioja y Sergio Uñac, Baistrocchi fue contundente:"Gioja es accionista minoritario del PJ, y él cree que con eso y poniéndose de acuerdo con Uñac, con quien no se ha puesto de acuerdo por 4 años, van a lograr una unidad". "Lo que necesitamos es una lista de consenso, el que hablen ellos dos no quiere decir que el resto de nosotros estemos de acuerdo. Yo creo que los dos deben dar un paso al costado, y acompañar como lo acompañamos a ellos durante 20 años" sentenció.

Sobre Uñac, el ex intendente indicó que hace tiempo dejó de estar cerca de él debido a diferencias de visiones. Sin embargo, destacó que mantiene un diálogo fluido con Gramajo, aunque no siempre coinciden en todo: "El hecho que que yo está acá, el hecho que podamos seguir conversando sabiendo que no tenemos ningún compromiso, es normalidad" finalizó.