Martín: 'La recuperación de los salarios tiene que darse de manera paulatina'

El viernes está marcado por la apertura de sesiones en el municipio de Chimbas. En este contexto, el vicegobernador Fabián Martín fue una de las figuras destacadas. Previo a su ingreso, abordó temas cruciales para la provincia durante una entrevista en el móvil de Canal 13.

En relación a la recuperación de los salarios, Martín expresó su convicción de que este proceso debe desarrollarse de manera gradual. "Para mi forma de ver, la recuperación de los salarios tiene que darse de manera paulatina", afirmó, señalando la importancia de abordar esta cuestión.

En cuanto al paro docente, Martín manifestó comprensión hacia la situación de los gremios, señalando que la evaluación que hacen es que "ha sido una decisión tomada por los gremios". "Nosotros somos absolutamente respetuosos, estamos dialogando con ellos entendemos la situación ellos entienden la nuestra que no hacemos una mejor oferta no porque no queramos sino porque no se puede", subrayó. Afirmó que la intención es ir recuperando gradualmente parte del salario y confirmó que "la ministra dijo que se le iba a descontar el día por el paro y creo que así va a ser".

Respecto al proyecto de ley del ejecutivo provincial que busca reducir en un 30% la alícuota general del Impuesto a la Radicación del Automotor, el vicegobernador señaló que la legislatura aún no ha recibido ningún proyecto al respecto. "Todavía la legislatura no ha llegado a ningún proyecto respecto a los impuestos. Estamos esperando que el Ejecutivo nos envíe algo referido a esta situación", explicó, indicando que la iniciativa será impulsada por el ejecutivo, en coordinación con el Ministro de Hacienda Gutiérrez. "Hay una idea que se está trabajando", agregó.