Rossi con Canal 13: el polémico aumento de senadores, el motivo de su visita y más

Esta mañana la provincia de San Juan recibió la visita de un referente nacional del peronismo. Se trató de Agustín Rossi, quien la última vez que pisó suelo sanjuanino fue como compañero de fórmula de Sergio Massa, buscando ganarle la elección a Javier Milei. Ahora arribó en una situación totalmente diferente y en ese contexto habló de diversos temas con el móvil de Canal 13.

Rossi primeramente fue consultado acerca del polémico y desmedido aumento salarial que aprobaron para si mismos los senadores. Acerca de esta cuestión mencionó que los propios legisladores le deben una respuesta al pueblo argentino, pero remarcó que hay otros aspectos más relevantes sobre los que se debería profundizar.

'La respuesta la tienen que dar los propios senadores. Me preocupa más los bajos salarios de los trabajadores y las bajas jubilaciones que lo que ganan los senadores. Me enoja mucho más que el proyecto de movilidad jubilatoria que tiene el Gobierno Nacional les roba diciembre y enero que fueron los meses con más inflación. Me molesta que los salarios perdieron un 20% de poder adquisitivo o que hay sectores que lograron una buena recomposición salarial pero todavía no se homologa, expresó.

Seguidamente, el vistante mencionó que llegó a San Juan para tratar de unir al Partido Justicialista. Sobre esto mencionó que el encuentro de este sábado tenía el objetivo de congregar a dirigentes y militantes cuyanos, para armar un espacio de escucha y diálogo sobre diferentes tópicos actuales. Sin embargo, remarcó que lo más importante era empezar a pensar que le ofrecerían a los argentinos cuando termine el mandato del líder de La Libertad Avanza.

'Nos parece que esta singularidad de tener por primera vez un gobierno de ultra derecha o derecha extrema en Argentina, hace que el peronismo tenga que revisar una cantidad de cuestones y de hechos para que, con los mismos valores de siempre, propongamos ideas nuevas para lo que viene. Hasta ahora estamos en una etapa de "resistencia" ante los embates del Gobierno. Tenemos que mirar hacia adelante, ver que le vamos a ofrecer a la gente post Milei, es un debate que hay que sostener', mencionó.

Por último, Rossi se refirió a la crítica situación que enfrenta la ciudad santafesina de Rosario, frente al narcoterrorismo. Si bien se mostró a favor de que haya intervenido el Gobierno Nacional en este tenso y letal conflicto, aseguró no estar de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se hayan involucrado ya que para él 'no es una guerra y no hay enfrentamientos'.

'Necesita ayuda del Gobierno Nacional y convergencia de fuerzas federales y provinciales. Lo hicimos nosotros y lo están haciendo ahora. No estoy de acuerdo con involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. El Ministerio de Seguridad tiene dos fuerzas que son militarizadas: Gendarmería y Prefectura que ya nacieron de las Fuerzas Armadas, ya hubo alguien antes que separó los cuerpos. Lo que han hecho ha funcionado mal. En Rosario no hay una guerra, no hay enfrentamientos. En Rosario no se necesitan tanques ni aviones, sino gente patrullando', sentenció.