Daniela Castro: ‘No es descabellado una lista encabezada por una mujer’

El sábado 20 de abril se llevó a cabo un encuentro de dirigentes del peronismo en San Juan, que contó con la figura del referente nacional Agustín Rossi. En ese marco, Daniela Castro, dirigente muy cercana en la militancia al ex candidato a vicepresidente, analizó el rearmado del partido en la provincia, asegurando que: ‘No es descabellado una lista encabezada por una mujer’.

Para la ex funcionaria nacional y diputada nacional, hay varias dirigentes preparadas y dispuestas a tomar las riendas del Partido Justicialista, en caso de ser elegidas por sus compañeros y compañeras.

'Todas nuestras compañeras son mujeres muy capaces, muy formadas, con experiencia, con distintas responsabilidades y también con distintas perspectivas respecto de ese futuro y de la construcción, de cómo debe ser la construcción de ese futuro. Por lo que yo lo planteo en clave de pregunta: ¿porque no una mujer? ', exprersó

Castro aseguró que en el interior del partido se habla de la posibilidad de que una mujer tome el mando del PJ sanjuanino. Sobre eso enfatizó, que no se trata de una disputa con los dirigentes varones, sino de, ganas de liderar y representar de varias dirigentes. 'Tenemos la vocación política, tenemos la vocación académica, tenemos la experiencia de gestión, por lo que es poder poner a disposición todas esas fortalezas que todos tenemos', sostuvo.

Sobre la posibilidad de ser ella la que conduzca los destinos del PJ local, Castro se bajó totalmente de la 'disputa'. 'Entiendo que mi tarea en este momento tiene que ver con militar', expresó y a su vez evitó dar nombres de otras dirigentes que pueden ser la cabeza del partido. 'No está bueno cuando los dirigentes empiezan a dar nombres, es una discusión que tenemos que dar adentro del partido y luego la comunicaremos, pero primero tenemos que construir par adentro', aseguró.

"Con Agustín ROSSI venimos trabajando hace muchos años y ahora escuchando a los militantes"

Sobre la presencia de Rossi en San Juan, la ex diputada nacional indicó que no es una sorpresa que ella y otros compañeros y compañeras sean parte de espacios de reflexión, ya que hace tiempo que tanto ella, como otros dirigentes vienen trabajando junto al ex compañero de Massa en la fórmula presidencial.

Sobre el encuentro señaló: 'Este encuentro es un lugar de debate, de reflexión. Es el segundo de la región Cuyo. Entendemos que parte de la tarea política en la que el PJ tiene que seguir transitando. Es decir, en encuentros donde poder encontrarse, debatir, en hacer la autocrítica que no es cargar contra un compañero, sino comprender lo que dijo la gente con su voto el año pasado. Porque lo que buscamos es fortalecer la lucha y construir un espacio de construcción política'.