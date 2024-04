Fuerte crítica de Achem a los políticos que marcharon: 'Deslegitimaron el reclamo'

El pasado martes 23 de abril se vivió una jornada histórica, debido a la convocante Marcha Federal Universitaria que se registró en toda la República Argentina. Sobre esto opinó una de las principales autoridades del gobierno de Marcelo Orrego en San Juan, asegurando que la presencia de políticos de diferentes sectores en la movilización 'deslegitimó' el reclamo.

Emilio Achem, secretario general de la Gobernación, habló en rueda de prensa acerca de la manifestación en defensa de la universidad pública en todo el país. Sobre esta reacción de la comunidad universitaria el funcionario aseguró que es completamente válida y que la celebra, pero remarcó que hubo gente que quiso 'adueñarse' del movimiento.

'Politizarla demasiado le quita legitimidad. Los políticos tenemos que ser cautos en no aprovechar cosas que son de otros. Soy docente hace 26 años de la universidad nacional, he sido presidente del Centro de Estudiante y consejero directivo, amo la UNSJ pero no estuve en la marcha no porque no esté de acuerdo, sino porque pertenezco a un Gobierno, tengo un tinte político y me parecía inconveniente estar. Creo que muchos políticos que han ido han deslegitimado el reclamo de alumnos y docentes de la universidad nacional', expresó.

Seguidamente, Achem opinó sobre cómo deberían reaccionar las autoridades nacionales ante esta impactante movilización. La autoridad aseguró que deberían tomarse el tiempo de escuchar lo que tienen para decir los miembros del sector universitario, para trata de llegar a un acuerdo.

'El Gobierno Nacional debe escuchar a todos los sectores y sentarse a trabajar en la búsqueda de consensos. Todos también tenemos que sentarnos a aportar algo para salir de la crisis en la que estamos. Si la marcha es para mantener el status quo van a haber 20 marchas, porque el Gobierno Nacional ya dio su mirada. La marcha es importante para que el Gobierno convoque a los sectores de la universidad a revisar como invertir el presupuesto existente de manera tal que se asegure la gratuidad de la enseñanza, el acceso para los alumnos y el funcionamiento de la universidad nacional que es importante', sentenció.